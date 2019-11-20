Mais fragmentos de óleo são recolhidos em três praias de Aracruz

Na vistoria desta quarta-feira (20), os funcionários da prefeitura localizaram fragmentos diversos com tamanhos entre 1 e 4 centímetros de diâmetro, sendo pouco maiores que moedas, nas praias da Barra do Sahy, Praia dos Quinze e Praia de Putiri.

Apesar de serem resíduos semelhantes aos anteriormente encontrados na região, o material foi encaminhado à Marinha para que seja feita a análise que vai indicar se o resíduo trata-se do mesmo óleo que está vazando em alto-mar no Nordeste brasileiro. Aqui no Estado, a primeira praia a ser atingida foi Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado, no dia 7 de novembro. De lá pra cá, já chega a sete o número de municípios capixabas com registro de manchas de óleo na orla.