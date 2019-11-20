Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Poluição no mar

Mais fragmentos de óleo são recolhidos em três praias de Aracruz

O material foi recolhido e encaminhado à Marinha para realização das análises laboratoriais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 20:53

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 20:53

Fragmento de óleo encontrado em praia de Aracruz Crédito: Divulgação/PMA
Mesmo com as chuvas intensas no Espírito Santo, as equipes da Prefeitura de Aracruz continuam a realizar os monitoramento das praias no litoral do município e localizaram mais fragmentos do óleo que  percorre a costa brasileira há dois meses.   
Mais fragmentos de óleo são recolhidos em três praias de Aracruz
Na vistoria desta quarta-feira (20),  os funcionários da prefeitura localizaram fragmentos diversos com tamanhos entre 1 e 4 centímetros de diâmetro, sendo pouco maiores que moedas, nas praias da Barra do Sahy, Praia dos Quinze e Praia de Putiri.  

Veja Também

Óleo já atingiu pelo menos 675 áreas de 116 cidades, diz Ibama

Apesar de serem resíduos semelhantes aos anteriormente encontrados na região, o material foi encaminhado à Marinha para que seja feita a análise que vai indicar se o resíduo trata-se do mesmo óleo que está vazando em alto-mar no Nordeste brasileiro. Aqui no Estado, a primeira praia a ser atingida foi Guriri, em São Mateus, no Norte do Estado, no dia 7 de novembro. De lá pra cá, já chega a sete o número de municípios capixabas com registro de manchas de óleo na orla.
De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Aracruz, o monitoramento das praias no limite do município vai continuar e não há prazo para encerramento de buscas de resíduos.  Na terça-feira (19), também foi recolhido material em quatro praias de Aracruz. 

Veja Também

Óleo das praias causa queimaduras e até problemas respiratórios

Na região Norte também houve registros em Conceição da Barra e Linhares, na última semana, e na Grande Vitória nas praias de Fundão, Serra e Vila Velha.  Porém, nesta quarta-feira (20) não houve novos registros. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados