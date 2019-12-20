Homem é assassinado a tiros em Coqueiral de Aracruz

A vítima, identificada como Valdemir Aparecido da Costa, de 43 anos, estava pedalando uma bicicleta ao lado da esposa quando foi surpreendido por um homem que se aproximou dele, pelas costas, e efetuou vários disparos de arma de fogo, fugindo em seguida.
A Polícia Militar foi ao local e encontrou o corpo de Valdemir caído por cima da bicicleta, na altura da Rua das Orquídeas. Segundo a PM, ele apresentava várias perfurações pelo corpo e já estava sem vida. A perícia esteve no local e constatou que homem foi atingido por cinco disparos, três deles na região da costas.
DESESPERO
A esposa da vítima disse à PM que, após ver o marido ser atingido pelos tiros, correu desesperada para a casa de uma amiga em busca de abrigo. Ela contou aos policiais que não sabe os motivos para alguém querer matar Valdemir, pois ele não tinha rixa com ninguém e nunca se envolveu com algo errado.
Após ouvir os relatos da mulher e de testemunhas, a Polícia Militar fez buscas pela região, mas não conseguiu localizar o autor do homicídio. A PM informou que as imagens do crime foram enviadas para a Polícia Civil.
O corpo de Valdemir Aparecido da Costa foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), de Linhares.
INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações. Qualquer contribuição para identificação de suspeitos pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O anonimato é garantido e todas as informações são investigadas, fecha a nota