Pescadores interditam linha de trem na Barra do Riacho, em Aracruz

Desde a tarde desta sexta-feira (13), um grupo de pescadores bloqueia a linha férrea na Barra do Riacho, em Aracruz , no Norte do Estado. Segundo os manifestantes, a interdição do espaço por onde passa o trem da Vale é motivada pelo não pagamento de indenizações e auxílios prometidos à categoria, após o rompimento da barragem de Mariana (MG), em novembro de 2015.

Isso já tem quatro anos. É revoltante! Tem gente passando por necessidade. Eu, por exemplo, tenho toda a documentação que comprova que era pescador quando esse crime aconteceu e, mesmo assim, não recebi nenhuma ajuda. Estamos completamente desamparados. A Fundação Renova está enrolando a gente, desabafou o pescador Cleomar Muniz Matos.

De acordo com ele, participam da interdição cerca de 40 pescadores da região. Fizemos bloqueio com madeira e estamos sentados lá. Não destruímos o patrimônio de ninguém, só estamos reivindicando os nossos direitos. Vamos passar a noite toda por lá e só sairemos quando tivermos uma solução, garantiu o pescador.

ESCRITÓRIO DA RENOVA JÁ ESTAVA OCUPADO

Começamos os protestos na outra quinta-feira (5). Fomos ao escritório com cartazes, fizemos uma manifestação e o representante da Renova disse que nos faria uma proposta nessa segunda-feira (09). Mas eles enrolaram a gente, não nos deram atenção. Por isso, fechamos o local. Estamos cansados de esperar, contou Matos.

O OUTRO LADO

Em nota, a Fundação Renova esclarece que considera legítima qualquer manifestação popular, coletiva ou individual e reafirma que possui o diálogo como prática norteadora de suas ações. Representantes da Fundação estiveram em Aracruz desde o início das manifestações e realizou atendimentos individuais e coletivos aos manifestantes.