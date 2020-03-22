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Alagamento em Várzea Alegre

Chuva forte deixa ruas alagadas em distrito de Santa Teresa

Segundo a Defesa Civil Municipal, apesar da quantidade de chuva não há registro de desabrigados ou desalojados

Publicado em 22 de Março de 2020 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 19:17
A chuva forte atingiu a localidade durante a madrugada deste domingo (22) Crédito: Internauta
O registro de chuva forte na madrugada deste domingo (22), no distrito de Várzea Alegre, em Santa Teresa, na Região Centro-Serrana no Espírito Santo, deixou várias ruas completamente alagadas. Segundo a Defesa Civil Municipal, apesar da quantidade de chuva, não há registro de desabrigados ou desalojados.
Ainda durante a madrugada, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Sargento Edson Moreira, esteve na comunidade para auxiliar os moradores que precisaram de ajuda. Pelo menos quatro residências foram tomadas pela água.

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Segundo Moreira, durante o dia, equipes iriam vistoriar as casas atingidas. Em contato com vários moradores, pude perceber que houve uma grande elevação nas águas do rio, o que ocasionou o alagamento de algumas casas. Uma vistoria será feita durante o dia para identificar os prejuízos causados pela chuva, explicou.

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