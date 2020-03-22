Chuva forte deixa ruas alagadas em distrito de Santa Teresa

O registro de chuva forte na madrugada deste domingo (22), no distrito de Várzea Alegre, em Santa Teresa, na Região Centro-Serrana no Espírito Santo, deixou várias ruas completamente alagadas. Segundo a Defesa Civil Municipal, apesar da quantidade de chuva, não há registro de desabrigados ou desalojados.
Ainda durante a madrugada, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Sargento Edson Moreira, esteve na comunidade para auxiliar os moradores que precisaram de ajuda. Pelo menos quatro residências foram tomadas pela água.
Segundo Moreira, durante o dia, equipes iriam vistoriar as casas atingidas. Em contato com vários moradores, pude perceber que houve uma grande elevação nas águas do rio, o que ocasionou o alagamento de algumas casas. Uma vistoria será feita durante o dia para identificar os prejuízos causados pela chuva, explicou.