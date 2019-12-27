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Susto

Caminhão carregado com manga tomba na ES 248, em Linhares

O condutor do veículo teve apenas ferimentos leves e disse que perdeu o controle da direção quando fazia uma curva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 21:17

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 21:17

O caminhão tombou em uma curva na rodovia ES 248, em Linhares Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta
Um caminhão carregado com manga tombou em uma curva na rodovia ES 248, em Linhares, na região Norte do Estado. Apesar do susto, o motorista Isaías Gonçalves Miranda, de 53 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Graças a Deus está tudo tranquilo, eu estou bem. Foi um susto, mas isso faz parte. A gente que está na estrada todo dia está sujeito a tudo, conta.
O acidente foi por volta das 15h30 desta quinta-feira (26). Segundo o condutor, o caminhão tombou quando ele fazia uma curva. A suspeita é que a carga de manga tenha se movido e feito com que ele perdesse o controle da direção.

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Isaías dirigia o caminhão quando seguia de Minas Gerais com destino a Linhares Crédito: TV Gazeta/Reprodução
"Nunca tinha passado por isso, é a primeira vez. Mas isso acontece, a gente que está na estrada está sujeito a tudo. Passo aqui e nunca aconteceu e agora veio a acontecer. Eu conheço a estrada, não é porque eu não conhecia"
Isaías Gonçalves Miranda - Motorista do caminhão
Isaías saiu do município de Cuparaque, em Minas Gerais, e iria descarregar a carga em uma empresa de Linhares. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. O motorista também acionou o seguro para providenciar a remoção do veículo. O trânsito não precisou ser interditado.
*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta
Apesar do susto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser levado para o hospital Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta

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