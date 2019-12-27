Caminhão carregado com manga tomba na ES 248, em Linhares

Um caminhão carregado com manga tombou em uma curva na rodovia ES 248, em Linhares, na região Norte do Estado. Apesar do susto, o motorista Isaías Gonçalves Miranda, de 53 anos, sofreu apenas ferimentos leves. Graças a Deus está tudo tranquilo, eu estou bem. Foi um susto, mas isso faz parte. A gente que está na estrada todo dia está sujeito a tudo, conta.
O acidente foi por volta das 15h30 desta quinta-feira (26). Segundo o condutor, o caminhão tombou quando ele fazia uma curva. A suspeita é que a carga de manga tenha se movido e feito com que ele perdesse o controle da direção.
"Nunca tinha passado por isso, é a primeira vez. Mas isso acontece, a gente que está na estrada está sujeito a tudo. Passo aqui e nunca aconteceu e agora veio a acontecer. Eu conheço a estrada, não é porque eu não conhecia"
Isaías saiu do município de Cuparaque, em Minas Gerais, e iria descarregar a carga em uma empresa de Linhares. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. O motorista também acionou o seguro para providenciar a remoção do veículo. O trânsito não precisou ser interditado.
*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta