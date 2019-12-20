Carreta com pedra de granito tomba e menino de 7 anos morre em Linhares

Um menino de 7 anos morreu em um grave acidente por volta das 14h50 desta quinta-feira (19) na Rodovia Antônio Armani, que liga a região central de Linhares à comunidade de São Rafael, na zona rural do município. Davi de Oliveira Louzada, de 7 anos, ficou preso às ferragens e morreu antes da chegada do socorro. A carreta era conduzida pelo pai dele, Rafael Louzada, de 34 anos, que ficou ferido. O menino estava de férias.
Segundo informações da Polícia Militar, Rafael trafegava com a carreta com o reboque acoplado, carregado com uma grande pedra de granito na Rodovia Antônio Armani, sentido Linhares, quando próximo ao km 06, ao realizar uma curva, perdeu o controle da direção e tombou lateralmente na rodovia. O veículo desceu uma ribanceira e se chocou contra uma vala. A cabine ficou totalmente destruída. A pedra de granito seria entregue em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Na carreta, além de Davi e o pai, estava também o mecânico Roberto Carlos Ramos. Ele e Rafael foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Rio Doce, no mesmo município. O pai de Davi já recebeu alta. Já Roberto Carlos, continua internado e passa bem. O corpo de Davi de Oliveira Louzada, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.