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Acidente no Norte

Caminhão com frango congelado tomba às margens da BR 101 em Linhares

Além do motorista, outros dois ocupantes estavam no caminhão, mas somente um deles teve ferimentos leves e foi socorrido para um hospital. Empresa dona da carga providenciou outro veículo para transportar a carga e não houve saques
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 16:52

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 16:52

Carga de peito de frango congelado pertence à um frigorífico de Linhares e seria levada para Vitória Crédito: TV Gazeta Norte
Um caminhão carregado com frango congelado tombou no início da manhã desta terça-feira (17) na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 151, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No veículo, além do motorista, estavam mais dois ocupantes.

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De acordo com informações da PRF, o motorista informou que seguia para Vitória e, ao tentar desviar de uma moto que vinha no sentido contrário, perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo tombou. Ele um ajudante não se feriram. Já o outro ocupante do caminhão teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL).
Para evitar que carga fosse saqueada, empresa fez a transferência dos produtos para outro veículo Crédito: TV Gazeta Norte
A carga de peito de frango congelado, que pertence a um frigorífico de Linhares, seria levada para Vitória. A PRF informou que não houve saque da carga e que representantes da empresa estiveram no local e providenciaram outro caminhão para fazer a transferência dos produtos. Não houve necessidade de interdição da rodovia.

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