Caminhão com frango congelado tomba às margens da BR 101 em Linhares

Um caminhão carregado com frango congelado tombou no início da manhã desta terça-feira (17) na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O acidente ocorreu por volta das 5h, no quilômetro 151, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). No veículo, além do motorista, estavam mais dois ocupantes.
De acordo com informações da PRF, o motorista informou que seguia para Vitória e, ao tentar desviar de uma moto que vinha no sentido contrário, perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo tombou. Ele um ajudante não se feriram. Já o outro ocupante do caminhão teve ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Geral de Linhares (HGL).
A carga de peito de frango congelado, que pertence a um frigorífico de Linhares, seria levada para Vitória. A PRF informou que não houve saque da carga e que representantes da empresa estiveram no local e providenciaram outro caminhão para fazer a transferência dos produtos. Não houve necessidade de interdição da rodovia.