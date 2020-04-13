Caminhão carregado com alimentos tomba em ladeira no ES

O motorista de um caminhão ficou ferido após o veículo tombar em uma ladeira do bairro Iolanda, em Nova Venécia, Região Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (13) e o veículo estava carregado com alimentos que seriam entregues em estabelecimentos comerciais da cidade.
Segundo o condutor do veículo, ele perdeu o controle da direção ao realizar uma manobra. O motorista ainda tentou jogar o caminhão contra o muro de uma residência, mas o veículo só parou após bater em outro obstáculo, já no fim da ladeira.
O motorista sofreu um ferimento no braço e outro homem que estava em cima do caminhão na hora do acidente conseguiu pular a tempo e não se feriu.
Caminhão carregado com alimentos tomba em ladeira do ES
A carga de alimentos, como arroz, açúcar, óleo e detergente seria entregue em um estabelecimento comercial próximo de onde aconteceu o acidente. Profissionais da empresa responsável foram até o local e realizam a retirada dos produtos.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte