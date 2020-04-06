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Transmissão comunitária

Aracruz registra quatro casos confirmados de coronavírus

Ao todo, 39 casos foram notificados, 29 foram descartados e 6 são considerados suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 09:18

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 09:18

06/04/20 - Aracruz - Aracruz registra 4 casos confirmados de coronavírus
Com o aumento de casos confirmados, as medidas de prevenção foram atualizadas pela Prefeitura de Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
O município de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, já soma quatro casos confirmados do novo coronavírus. Ao todo, 39 casos foram notificados, 29 foram descartados e seis continuam sendo investigados. Segundo a prefeitura, todos os casos são de transmissão comunitária, que é quando não é mais possível saber a origem da contaminação.
O primeiro caso da Covid-19 no município foi confirmado no dia 1º de abril. A paciente é uma mulher, de 46 anos, que segue em isolamento domiciliar. Dois dias depois, outra mulher, de 54 anos, foi diagnosticada com a doença. A paciente apresenta quadro de saúde estável e segue internada na UTI do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra.
Os outros dois casos foram confirmados no último sábado (4). Os pacientes são uma idosa de 76 anos e um jovem de 17 anos. Segundo a Prefeitura de Aracruz, os dois apresentam sinais leves da doença e permanecem em isolamento domiciliar,  sendo acompanhados por profissionais de saúde.

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A secretária de Saúde de Aracruz, Clenir Avanza, ressalta que as medidas de prevenção da doença estão ajudando a evitar o aumento de casos no município.
"Se houver flexibilização do comércio e o aumento de pessoas nas ruas, a curva de infecção será exponencial e haverá, em menos de duas semanas, um colapso do sistema de saúde em Aracruz. Neste momento, é recomendado o isolamento social de todas as pessoas e que somente os serviços essenciais estejam funcionando, com as devidas cautelas sanitárias"
Clenir Avanza - Secretária de Saúde de Aracruz
06/04/20 - Aracruz - Aracruz registra 4 casos confirmados de coronavírus
Neste domingo (5), a Prefeitura de Aracruz divulgou um novo decreto com medidas de prevenção contra a Covid-19 Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Diante do aumento dos casos confirmados do novo coronavírus, a Prefeitura de Aracruz divulgou neste domingo (5) um novo decreto com medidas atualizadas para o enfrentamento da doença. As principais regras para evitar aglomerações e incentivar o isolamento social foram mantidas, mas algumas medidas sofreram alterações.
Entre as medidas estão os novos horários para o funcionamento de restaurantes, que passam a abrir das 8h às 16h para atendimento presencial, respeitando as restrições como servir apenas pratos executivos ou a la carte, além de limitar a circulação de pessoas no local.

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Os hotéis podem funcionar, mas as atividades de lazer nesses estabelecimentos estão suspensas. Outra medida é a suspensão, até o dia 12 de abril, das atividades de academias de ginástica, clubes recreativos, cerimoniais, parques aquáticos, parques de diversões, boates, teatros, cinemas, creches, salão de beleza, barbearias, centros de estética, clínica odontológica, além de excursões de passeio e turismo. Veja o decreto na íntegra abaixo:

Arquivos & Anexos

Decreto nº 37.838 - Aracruz/ES

Tamanho do arquivo: 103kb
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O novo decreto também prevê que os estabelecimentos em diferentes categorias comerciais podem continuar funcionando na modalidade delivery.

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