Alunos da rede pública começam a receber kit merenda em Linhares

O kit merenda está sendo entregue na casa de cada estudante para evitar aglomerações Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Desde o último sábado (28), estudantes matriculados na rede municipal de ensino de Linhares , Região Norte do Espírito Santo , começaram a receber o kit merenda. A iniciativa da prefeitura é garantir o reforço alimentar dos alunos durante a suspensão das aulas por causa da pandemia do novo coronavírus

Ao todo serão distribuídas quase 300 toneladas de alimentos para cerca de 25 mil alunos matriculados nas escolas municipais, um investimento de mais de R$ 2 milhões. Os alunos residentes no bairro Santa Cruz, incluindo os residenciais Jocafe I e Jocafe II, foram os primeiros a receber os kits.

Os kits merenda foram organizados por nutricionistas e estão sendo entregues diretamente na casa dos alunos para evitar aglomerações nas unidades de ensino. No ato da entrega, o responsável precisa apresentar um documento com foto e assinar o termo de recebimento.

Nesta terça-feira (31), foi iniciada a segunda etapa de distribuição. Nela, serão atendidos os alunos dos bairros Planalto, Nova Esperança, Canivete, Bethânia, Vila Maria, Vila Isabel, e Residencial Rio Doce, no bairro Aviso. Os demais bairros devem ser contemplados nos próximos dias.

Cerca de 25 mil alunos serão beneficiados com a medida Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

KIT MERENDA