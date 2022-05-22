Acidentes em rodovias de Linhares e Colatina provocam três mortes

Atualização Versão anterior desta matéria trazia apenas os acidentes de sábado (21) em Linhares e Colatina. Contudo, mais um foi registrado, também com morte, na tarde deste domingo (22), em Colatina. O texto e o título foram atualizados

A noite de sábado (21) foi marcada por dois acidentes com mortes em Linhares , no Norte do Estado, e em Colatina , no Noroeste. No domingo à tarde (22), houve mais um registro com morte na mesma rodovia em que havia sido registrado o acidente em Colatina, na véspera.

Em Linhares o acidente aconteceu na rodovia ES 358, que liga a sede da cidade ao balneário de Pontal do Ipiranga. Chegando ao local, a equipe da Polícia Militar encontrou um veículo capotado. Segundo a polícia, o carro era conduzido por um homem que seguia na direção do balneário. Em uma reta, perto da Agrovila, ele teria batido contra algumas estacas e, em seguida, colidiu com um poste.

Populares disseram aos militares que o motorista estava embaixo do veículo, sem vida. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil foram acionados.

Já em Colatina, um acidente envolvendo dois veículos de passeio aconteceu na rodovia ES 080, na zona rural da cidade, também no sábado. O Corpo de Bombeiros fez o resgate de três vítimas que estavam em um dos carros, já o condutor do outro veículo morreu no local.

Os militares foram até o hospital ouvir o motorista que sobreviveu, ele disse que o outro condutor invadiu a contramão e o atingiu de frente. Não foi possível fazer o teste do bafômetro, por causa dos procedimentos médicos. As vítimas disseram que havia uma quarta pessoa no veículo, que não esperou o resgate e foi embora.

Os veículos foram guinchados para o pátio, pois um estava com o licenciamento atrasado e o outro não tinha nenhum responsável no local para liberá-lo.

Na tarde deste domingo (22), um carro saiu da pista na altura do km 38 da mesma ES 080, bateu em uma cerca, capotou diversas vezes e colidiu com coqueiros, de acordo com a Polícia Militar. Uma passageira que estava no veículo foi arremessada para fora e morreu no local.

O carro era conduzido pelo neto da vítima, que disse aos policiais que dormiu ao volante e só percebeu quando já estava no meio do mato. Ele teria ido buscar a avó no município de Ecoporanga.