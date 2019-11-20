É falsa a informação de que ponte sobre o Rio Jucu estaria caindo
É falsa a informação que circula nas redes sociais, vinculada a uma imagem, de que a ponte sobre o Rio Jucu, na divisa entre Viana e Domingos Martins, estaria para cair. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, desmentiu a falsa informação em entrevista para a Rádio CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (20).
"Não é verdadeiro. A ponte do Rio Jucu está funcionando. Não existe nenhum tipo de patologia associada aquela imagem. Aquilo é antigo, que alguém mal intencionado está divulgando nas mídias sociais de forma irresponsável para assustar o capixaba criando essa narrativa que a ponte está caindo. Não é verdadeiro"
A Polícia Rodoviária Federal também informou por meio de redes sociais que a informação é falsa e a imagem utilizada é da Ponte do Prata, na BR 153, em Minas Gerais, e foi feita dois anos atrás. A Defesa Civil Estadual também divulgou um vídeo mostrando as condições atuais da ponte e desmentindo a falsa informação compartilhada.