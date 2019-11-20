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Fake News

É falsa a informação de que ponte sobre o Rio Jucu estaria caindo

Imagem que circula nas redes sociais é de dois anos atrás, de uma ponte na BR 153, em Minas Gerais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 13:12

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 13:12

Imagem que circula nas redes sociais falando sobre queda da ponte sobre o Rio Jucu é falsa Crédito: Internauta
É falsa a informação de que ponte sobre o Rio Jucu estaria caindo
É falsa a informação que circula nas redes sociais, vinculada a uma imagem, de que a ponte sobre o Rio Jucu, na divisa entre Viana e Domingos Martins, estaria para cair. O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, desmentiu a falsa informação em entrevista para a Rádio CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (20).
"Não é verdadeiro. A ponte do Rio Jucu está funcionando. Não existe nenhum tipo de patologia associada aquela imagem. Aquilo é antigo, que alguém mal intencionado está divulgando nas mídias sociais de forma irresponsável para assustar o capixaba criando essa narrativa que a ponte está caindo. Não é verdadeiro"
Romeu Scheibe Neto - Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Espírito Santo
A Polícia Rodoviária Federal também informou por meio de redes sociais que a informação é falsa e a imagem utilizada é da Ponte do Prata, na BR 153, em Minas Gerais, e foi feita dois anos atrás. A Defesa Civil Estadual também divulgou um vídeo mostrando as condições atuais da ponte e desmentindo a falsa informação compartilhada.

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