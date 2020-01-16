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Resultado sai sexta

Teoria de resposta: entenda como é calculada a nota do Enem

Teoria de Resposta ao Item (TRI) é utilizada para obter os resultados, que serão divulgados nesta sexta-feira, dia 17

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 16:31
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): resultado sai na sexta Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 vão ser divulgadas nesta  sexta-feira, 17 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para saber o resultado final, porém, não basta apenas somar o número de questões acertadas.
O Inep adota a Teoria de Resposta ao Item (TRI) para chegar à nota final. Esta, em cada uma das quatro áreas de conhecimento, é calculada a partir de uma escala, que é como uma régua que mede o nível de conhecimento do participante.
O desempenho médio dos candidatos encontra-se no meio dessa régua, os 500 pontos. Dessa forma, as questões da prova ocupam uma posição diferente, de acordo com o nível de dificuldade. Nesse sentido, as perguntas situadas abaixo de 500 têm um nível de dificuldade menor para a maioria dos estudantes; as acima de 500, maior.
O método busca priorizar a coerência no desempenho dos estudantes. Se alguém acerta as questões mais difíceis, mas erra aquelas consideradas fáceis, provavelmente "chutou" as respostas. Por isso, terá uma nota inferior à de um estudante que acertou o mesmo número de questões consideradas mais fáceis, mas errou as mais complexas. Assim, duas pessoas que fizeram a mesma edição do Enem e tiveram número igual de acertos podem ter notas diferentes.
A aplicação da TRI é frequente nas avaliações que utilizam testes de múltipla escolha aplicados em diversos países. No Brasil, a TRI é usada desde 1995 nas provas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que mede o desempenho de estudantes do ensino fundamental e médio e a própria educação básica, e desde 2009 é utilizada no Enem, com o objetivo de garantir a comparação das notas do exame em diferentes aplicações.
MEC confirma que fotos do Enem vazaram antes do fim da prova Crédito: Reprodução

E A REDAÇÃO?

A nota da redação não é calculada pelo TRI. Os textos são corrigidos um a um por mais de 5 mil avaliadores. Destes, cada um recebe até 200 redações por dia, com o compromisso de analisar mais de 150 textos a cada três dias. A cada 50 redações, o corretor recebe duas já avaliadas por uma equipe de especialistas, que serão usadas para analisar o desempenho do corretor.
Todas as redações são avaliadas por dois professores em plataforma online, com texto sem identificação. Cada um desconhece a nota atribuída pelo outro. Se a discrepância das notas for superior a 100 pontos, no total, ou 80 pontos em uma das cinco competências avaliadas, um terceiro professor fará a correção. A nota final da redação é a média aritmética das duas notas totais que mais se aproximam.
A redação do Enem 2019 avalia cinco competências:
  • domínio da escrita formal;
  • desenvolvimento do tema em estilo dissertativo-argumentativo;
  • relacionar, organizar e interpretar informações e argumentos em defesa de uma opinião;
  • conhecimento de mecanismos linguísticos para construir a argumentação;
  • elaboração de proposta de intervenção para o problema proposto, com respeito aos direitos humanos.
A nota máxima prevista é 1.000. Textos com até sete linhas ou que fogem ao tema estão entre os critérios para zerar a redação.

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ENEM

O exame é composto por quatro provas objetivas, totalizando 180 questões, e uma redação. O participante terá acesso à nota da redação (que varia de zero a 1000) e à pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias.

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