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Natal gordo!

Serra vai pagar abono de até R$ 2 mil para profissionais da Educação

Benefício será pago a 5.770 servidores em parcela única no próximo dia 27. Vão ser utilizados  R$ 5,8 milhões de recursos do  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2019 às 00:04

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 00:04

Sede da Prefeitura Municipal da Serra  Crédito: Guilherme Ferrari
Os servidores lotados na Secretaria de Educação da Serra vão receber um abono de Natal de até R$ 2 mil. O valor será pago em uma única parcela no dia 27 de dezembro. Vão ser gastos pelo município um total de R$ 5,8 milhões.
Vão ser beneficiados 5.770 servidores. Além dos professores, vão ter acesso ao abono outros profissionais, como secretário escolar, pedagogo, coordenador. O valor base será de R$ 1 mil, que será pago proporcional ao tempo trabalhado durante o ano. Mas os que tiverem mais de um vínculo poderão chegar a receber até R$ 2 mil.

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São profissionais que atuam nas 139 unidades de ensino do município, sendo 67 escolas e 72 centros de educação infantil, além dos servidores da própria secretaria. Não terão direito ao abono aqueles que não estiverem em exercício no mês de dezembro de 2019, bem como estagiários e profissionais de empresas terceirizadas da Secretaria de Estado da Educação (Sedu).
Os recursos utilizados para o pagamento são do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que é exclusivo para uso na Educação. "O abono é um reconhecimento do trabalho desempenhado pelos nossos profissionais de educação", explicou o secretário.
A ação foi possível após a gestão municipal constatar uma tendência de crescimento dos recursos do Fundeb a partir de outubro deste ano, a partir do crescimento dos impostos. "Isto permitiu ao município pagar o abono, o que não era feito há uns 15 anos", acrescentou o secretário.

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Para liberar o pagamento foi necessário protocolar na Câmara de Vereadores da cidade um projeto de lei, que precisará ser aprovado. "Ele deverá ser votado na segunda-feira (16). O prefeito Audifax Barcelos conversou com os vereadores e acreditamos que não haverá empecilhos à proposta", pontuou Junquilho.
No próximo dia 18 será pago o salário de todos os servidores. No dia 27 será a vez do abono, que será quitado junto com um terço das férias de janeiro de 2020.
Também será concedido neste mês uma parcela extra de auxílio-alimentação no valor de R$ 100, beneficiando mais de 11 mil servidores. A partir de janeiro de 2020, também será concedido aumento no valor do vale-alimentação, passando para R$ 350.

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