Sine da Serra divulga 41 novas vagas para contratação imediata

O Sine da Serra vai oferecer, nesta quarta-feira (11), 41 vagas para montador de telhado (telhador), ajudante de telhador, pintor e ajudante industrial.

As chances são para montador de telhado (telhador), ajudante de telhador, pintor industrial e ajudante industrial. Para se inscrever é preciso comparecer ao Sine, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, a partir das 8 horas. Os candidatos devem ficar atentos pois o atendimento ocorre por ordem de chegada.