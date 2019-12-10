Sine da Serra divulga 41 novas vagas para contratação imediata

*Viviane Maciel
As chances são para montador de telhado (telhador), ajudante de telhador, pintor industrial e ajudante industrial. Para se inscrever é preciso comparecer ao Sine, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, a partir das 8 horas. Os candidatos devem ficar atentos pois o atendimento ocorre por ordem de chegada.
Os interessados devem levar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Aqueles que atenderem aos requisitos, vão receber a carta de encaminhamento e agendar a entrevista, que acontecerá ainda nesta quarta-feira (11).
CONFIRA TODAS AS VAGAS
- Montador de telhado (10 vagas)
- Ajudante de telhador (05 vagas)
- Pintor industrial (18 vagas)
- Ajudante de pintor industrial (08 vagas)
OUTRAS OPORTUNIDADES
Ainda nesta semana, o Sine da Serra anunciou outras 83 vagas para profissionais atuarem como operadores de telemarketing. 23 chances foram ofertadas nesta terça-feira (10) , na quarta-feira (11) serão 30 vagas, e mais 30 na quinta-feira (12). As oportunidades são para contratação permanente e que os selecionados vão começar a trabalhar ainda neste mês.
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene