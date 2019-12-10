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Sine da Serra divulga 41 novas vagas para contratação imediata

As chances são para montador de telhado (telhador), ajudante de telhador, pintor industrial e ajudante industrial; os interessados devem comparecer ao Sine nesta quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 19:34

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 19:34

*Viviane Maciel

O Sine da Serra vai oferecer, nesta quarta-feira (11), 41 vagas para montador de telhado (telhador), ajudante de telhador, pintor e ajudante industrial. Crédito: Freepik
Nesta quarta-feira (11), o Sine da Serra vai oferecer 41 vagas para início imediato, com contratação ainda neste mês. Todas as oportunidades são para a área da construção.

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As chances são para montador de telhado (telhador), ajudante de telhador, pintor industrial e ajudante industrial. Para se inscrever é preciso comparecer ao Sine, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, a partir das 8 horas. Os candidatos devem ficar atentos pois o atendimento ocorre por ordem de chegada.
Os interessados devem levar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência. Aqueles que atenderem aos requisitos, vão receber a carta de encaminhamento e agendar a entrevista, que acontecerá ainda nesta quarta-feira (11).

CONFIRA TODAS AS VAGAS

  • Montador de telhado (10 vagas)
  • Ajudante de telhador (05 vagas)
  • Pintor industrial (18 vagas)
  • Ajudante de pintor industrial (08 vagas)

Veja Também

De garçom a vendedor: semana começa com 756 vagas de emprego no ES

OUTRAS OPORTUNIDADES

Ainda nesta semana, o Sine da Serra anunciou outras 83 vagas para profissionais atuarem como operadores de telemarketing. 23 chances foram ofertadas nesta terça-feira (10) , na quarta-feira (11) serão 30 vagas, e mais 30 na quinta-feira (12). As oportunidades são para contratação permanente e que os selecionados vão começar a trabalhar ainda neste mês.

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83 vagas de operadores de telemarketing no Sine da Serra

>Leia mais sobre Concursos & Empregos
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene

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