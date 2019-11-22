PM define esquema de segurança no Triângulo para jogo do Flamengo

Bares da Grande Vitória já estão prontos para receber torcedores que irão assistir a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate, no próximo sábado (23). Com o objetivo de garantir a segurança dos apaixonados por futebol, a Polícia Militar divulgou nesta sexta-feira (22) um esquema especial de segurança para a região do Triângulo, na Praia do Canto, onde é esperado grande público. Ambulantes estão proibidos e ruas serão interditadas.
De acordo com o tenente-coronel Borges, comandante do 1° Batalhão de Vitória, há algumas semanas os bares já estão se estruturando para os jogo. Sabendo que a região do Triângulo é um point para torcedores, jovens e famílias, a PM fez reuniões nas últimas semanas para planejar um esquema especial de segurança.
Além da PM, participaram dos encontros a Guarda Municipal, o Disque Silêncio, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, a associação de moradores e comerciantes da Praia do Canto, além do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares (Sindbares). No sábado (23) haverá, ainda, reforço do policiamento com apoio da cavalaria do Batalhão de Trânsito realizando blitz.
VEJA AS RUAS QUE SERÃO INTERDITADAS
- Rua Selimo Vieira Gomes (Rua do canal)
- Rua Manoel Gonçalves Carneiro (Lateral ao Supermercado São José)
- Rua João da Cruz (Rua principal do Triângulo)
- Cruzamentos das ruas Aleixo Neto com João da Cruz
- Cruzamentos das ruas Joaquim Lírio com Afonso Cláudio
As interdições terão início às 10h de forma parcial, mas às 14 horas as vias já estarão completamente interditadas. O planejamento é que o tráfego de veículos seja liberado 4 horas após o jogo, podendo haver alterações devido as condições do local.
"Nosso objetivo é proporcionar o máximo de segurança à todos os presentes no local, para que todos possam ver os jogos em espírito de paz e se divertir independente do resultado. Além de preservarmos pessoas que moram na região e precisam ter acesso as vias", explicou.
AMBULANTES NÃO SÃO AUTORIZADOS
"A presença de ambulantes não será autorizada na região. A fiscalização já começa nesta sexta (22) com apoio da Sedec, que terá uma estrutura para recolhimento de objetos, caso algum ambulante passe pelo bloqueio. Dessa forma conseguimos ter controle e organizar melhor o espaço sem que crie aquela confusão, estilo 'pipoca', pelas ruas. Além de já não ser permitido pelo código de postura municipal", afirmou.