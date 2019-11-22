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Copa Libertadores

PM define esquema de segurança no Triângulo para jogo do Flamengo

A Polícia Militar divulgou nesta sexta-feira (22) um esquema especial de segurança para a região do Triângulo, na Praia do Canto, onde é esperado grande público. Saiba quais ruas ficarão interditadas.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2019 às 19:18

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 19:18

Torcida Capixaba lota bares de Vitória para ver Flamengo e Grêmio Crédito: Esthefany Mesquita
Bares da Grande Vitória já estão prontos para receber torcedores que irão assistir a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate, no próximo sábado (23). Com o objetivo de garantir a segurança dos apaixonados por futebol, a Polícia Militar divulgou nesta sexta-feira (22) um esquema especial de segurança para a região do Triângulo, na Praia do Canto, onde é esperado grande público. Ambulantes estão proibidos e ruas serão interditadas.
De acordo com o tenente-coronel Borges, comandante do 1° Batalhão de Vitória, há algumas semanas os bares já estão se estruturando para os jogo. Sabendo que a região do Triângulo é um point para torcedores, jovens e famílias, a PM fez reuniões nas últimas semanas para planejar um esquema especial de segurança.
Além da PM, participaram dos encontros a Guarda Municipal, o Disque Silêncio, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, a associação de  moradores e comerciantes da Praia do Canto, além do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares (Sindbares). No sábado (23) haverá, ainda,  reforço do policiamento com apoio da cavalaria do Batalhão de Trânsito realizando blitz.  

VEJA AS RUAS QUE SERÃO INTERDITADAS

  1. Rua Selimo Vieira Gomes (Rua do canal)
  2. Rua Manoel Gonçalves Carneiro (Lateral ao Supermercado São José)
  3. Rua João da Cruz (Rua principal do Triângulo)
  4. Cruzamentos das ruas Aleixo Neto com João da Cruz
  5. Cruzamentos das ruas Joaquim Lírio com Afonso Cláudio
As interdições terão início às 10h de forma parcial, mas às 14 horas as vias já estarão completamente interditadas. O planejamento é que o tráfego de veículos seja liberado 4 horas após o jogo, podendo haver alterações devido as condições do local.
"Nosso objetivo é proporcionar o máximo de segurança à todos os presentes no local, para que todos possam ver os jogos em espírito de paz e se divertir independente do resultado. Além de preservarmos pessoas que moram na região e precisam ter acesso as vias", explicou.

AMBULANTES NÃO SÃO AUTORIZADOS

"A presença de ambulantes não será autorizada na região. A fiscalização já começa nesta sexta (22) com apoio da Sedec, que terá uma estrutura para recolhimento de objetos, caso algum ambulante passe pelo bloqueio. Dessa forma conseguimos ter controle e organizar melhor o espaço sem que crie aquela confusão, estilo 'pipoca', pelas ruas. Além de já não ser permitido pelo código de postura municipal", afirmou.

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