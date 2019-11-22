PM define esquema de segurança no Triângulo para jogo do Flamengo

Torcida Capixaba lota bares de Vitória para ver Flamengo e Grêmio Crédito: Esthefany Mesquita

Bares da Grande Vitória já estão prontos para receber torcedores que irão assistir a final da Libertadores entre Flamengo e River Plate, no próximo sábado (23). Com o objetivo de garantir a segurança dos apaixonados por futebol, a Polícia Militar divulgou nesta sexta-feira (22) um esquema especial de segurança para a região do Triângulo, na Praia do Canto , onde é esperado grande público. Ambulantes estão proibidos e ruas serão interditadas.

De acordo com o tenente-coronel Borges, comandante do 1° Batalhão de Vitória, há algumas semanas os bares já estão se estruturando para os jogo. Sabendo que a região do Triângulo é um point para torcedores, jovens e famílias, a PM fez reuniões nas últimas semanas para planejar um esquema especial de segurança.

Além da PM, participaram dos encontros a Guarda Municipal, o Disque Silêncio, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade, a associação de moradores e comerciantes da Praia do Canto, além do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares (Sindbares). No sábado (23) haverá, ainda, reforço do policiamento com apoio da cavalaria do Batalhão de Trânsito realizando blitz.

VEJA AS RUAS QUE SERÃO INTERDITADAS

Rua Selimo Vieira Gomes (Rua do canal) Rua Manoel Gonçalves Carneiro (Lateral ao Supermercado São José) Rua João da Cruz (Rua principal do Triângulo) Cruzamentos das ruas Aleixo Neto com João da Cruz Cruzamentos das ruas Joaquim Lírio com Afonso Cláudio

As interdições terão início às 10h de forma parcial, mas às 14 horas as vias já estarão completamente interditadas. O planejamento é que o tráfego de veículos seja liberado 4 horas após o jogo, podendo haver alterações devido as condições do local.

"Nosso objetivo é proporcionar o máximo de segurança à todos os presentes no local, para que todos possam ver os jogos em espírito de paz e se divertir independente do resultado. Além de preservarmos pessoas que moram na região e precisam ter acesso as vias", explicou.

AMBULANTES NÃO SÃO AUTORIZADOS