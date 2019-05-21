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#ChuvaNoES

Prefeituras de Serra e Cariacica dizem monitorar áreas de risco

Mapeamento mostra que são quatro bairros em Cariacica e seis pontos na Serra
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

21 mai 2019 às 12:27

Publicado em 21 de Maio de 2019 às 12:27

Carreta caiu no valão da Avenida América, em Cariacica Crédito: Internauta/Gazeta Online
Apesar de afirmar que tem um plano de contingenciamento desde 2014, a Prefeitura de Cariacica não soube informar quantas pessoas, atualmente, vivem em áreas de risco. Na cidade, quatro pessoas estão desalojadas e não há ninguém desabrigado.
O secretário municipal de Defesa Social de Cariacica, Alexandre Ribeiro, afirmou que o mapeamento de pessoas que vivem em área de risco é “complexo”, porque a realidade muda em cada chuva.
“É um trabalho que deve ser feito anualmente. O cenário que temos hoje é diferente do que foi mapeado no passado. Os números atualizados devem estar disponíveis em 15 dias”, prometeu o secretário.
O que o mapeamento já identificou foram quatros bairros com situação mais crítica. Oriente, Itanguá, Bandeirantes e Flexal receberão serviços emergenciais. O principal deles, a instalação da geomanta - equipamento instalado em encostas para evitar deslizamento de terra.
“Estamos tocando o processo para fazer essas melhorias o quanto antes. Enquanto isso, estamos fazendo serviços de limpeza urbana e assistência social”, finaliza o secretário.
Água em Hélio Ferraz, Serra, chegou na metade da casa Crédito: Vitor Jubini
SERRA
Na Serra, há seis pontos que são monitorados semanalmente por conta do risco de deslizamentos. A ação consta no Plano Municipal de Redução de Risco, que existe desde 2016. “São vistorias preventivas nas áreas de risco”, explica o coordenador da Defesa Civil municipal, Antônio Coutinho.
Ele também não soube afirmar quantas pessoas residem nessas áreas.
É no bairro Hélio Ferraz, onde as casas são invadidas pelas águas da lagoa Pau-Brasil, que a situação é mais crítica. A lagoa fica ao lado da Vale. No sábado, os moradores do local afirmaram que o escoamento da água estava sendo prejudicada pelo fechamento das comportas da mineradora.
De acordo com Coutinho, uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente foi até a Vale e constatou que as comportas estão abertas. “Ali é uma área de preservação. Em épocas sem chuva, os moradores aterraram e construíram as casas. Mas, naturalmente, quando chove, aquela área é alagada”, afirma.
O coordenador afirmou ainda que a Secretaria de Habitação tenta incluir essas famílias em programas habitacionais, mas muitos se recusam a sair do local.
“Hoje o município disponibiliza apartamentos no condomínio Ourimar. Mas, tanto nas áreas de alagamento quanto de deslizamentos, muitas famílias se recusam a ir”, diz.
Até a noite de ontem, havia 60 pessoas desalojadas na Serra. Elas estavam abrigadas em casas de parentes. Não há registro de desabrigados.

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