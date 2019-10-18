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Dia D

Postos da Grande Vitória vão ter vacinação contra sarampo neste sábado

Unidades de saúde e shoppings vão abrir para vacinação neste sábado (19). Para se vacinar, é importante levar o cartão de vacina. Público-alvo prioritário da campanha são crianças a partir de 6 meses de idade a menores de 5 anos

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 12:03

Luiza Campos

Luiza Campos

Publicado em 

18 out 2019 às 12:03
Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Neste sábado (19), será realizado em todo o país o "Dia D de Vacinação contra o Sarampo”. Para quem precisa da vacina no Espírito Santo, A Gazeta fez um levantamento de onde ocorrerá a vacinação em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Para se vacinar, é importante levar o cartão de vacina da criança e algum documento que comprove a identidade do dono do cartão de vacinação.
O público-alvo prioritário da campanha são crianças entre 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, ou seja, menores de 5 anos.

VITÓRIA

Em Vitória, todas as 29 unidades de saúde estarão com as salas de imunização funcionando das 8h às 17 horas.
Bairros contemplados: Andorinhas, Fonte Grande, Ilha das Caieiras, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Maruípe, Praia do Suá, República, Resistência, Santa Luiza, Santo André, Santo Antônio, Vitória/Parque Moscoso, Alagoano, São Pedro V, da Penha, do Quadro, Grande Vitória, Consolação, Ilha de Santa Maria, Ilha do Príncipe, Itararé, Jabour, Jesus de Nazareth, Maria Ortiz, Santa Martha, Bonfim, São Cristóvão e Forte São João.

VILA VELHA

Em Vila Velha, todas às Unidades de Saúde (exceto Prainha e Jardim Colorado), irão atender entre 8h às 17h.
Bairros contemplados: Unidades de Saúde (exceto Prainha e Jardim Colorado), de 8h às 17h, e nos shoppings Praia da Costa e Boulevard entre 10h e 21h.

CARIACICA

Em Cariacica, a proteção contra o sarampo será disponibilizada em 19 postos de vacinação, das 7h30 às 15h30, de segunda a sexta-feira.
Bairros contemplados: Alto Lage, Bela Aurora, Bela Vista, Cariacica Sede, Itapemirim, Itaquari, Jardim América, Jardim Botânico, Nova Brasília, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Porto de Santana, Operário, Oriente, Rio Marinho, Santa Bárbara, Santa Fé, São Francisco e Valparaíso.

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SERRA

Na Serra, durante a campanha, as doses estão disponíveis em todas as 39 unidades.  Já o Dia D de vacinação acontece em todas as unidades de saúde neste sábado (19), das 7h30 às 16h30. O público-alvo são crianças de 6 meses a menores de 5 anos. 

VIANA

A Prefeitura de Viana realizará em dois sábados seguidos o Dia D. Neste sábado (19), o serviço de imunização será oferecido nas Unidades de Canaã, Bom Pastor, Ipanema, Industrial, Marcílio de Noronha I e II, Primavera, Universal e Viana Sede, das 8h às 16 horas.
Já no próximo sábado (26), será realizado o segundo dia D. As unidades que oferecerão a vacina serão: Araçatiba, Areinha, Jucu, Morada de Bethânia, Nova Bethânia I, Nova Bethânia II, Soteco e Vila Bethânia.

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