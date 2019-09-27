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Sarampo: vacinação de urgência para crianças de 6 meses a 5 anos

Esta semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o segundo caso de sarampo no Estado

Publicado em 

27 set 2019 às 18:22

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 18:22

Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O avanço do sarampo no Brasil fez com que o Ministério da Saúde planejasse uma ação enérgica de combate ao surto. Começa no próximo dia 07 de outubro uma Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo com o foco em crianças maior de 6 meses e menores de 5 anos de idade.
>Casos de sarampo avançam e chegam a 4.507 nos últimos 90 dias
Esta semana, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) confirmou o segundo caso de sarampo no Estado. “A gente vai ter uma campanha de vacinação de 6 meses e menores de cinco anos é campanha de vacinação seletiva, quando a criança não vacinada ou possui cartão de vacina incompleto”, explicou Danielle Grilo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa.
Esta semana, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o segundo caso de sarampo no Estado.
Danielli explicou que a rotina de vacinação continua nos postos de vacinação, porém, este grupo terá prioridade.
“No período da campanha, vamos focar neste público infantil . Existe um risco epidemiológico, por isso precisamos garantir a imunização das crianças. Essa faixa etária corre risco maior de adoecimento sarampo e de ter complicações, podendo causar cegueira, encefalite, diarréia grave, infecções no ouvido, pneumonia e até levar à morte”, alerta.
>Brasil tem 16 estados com surto ativo de sarampo
Ao todo, 37 mil vacinas estarão disponíveis em todo o Espírito Santo. Até o momento, somente 48% das crianças de 6 a 11 meses que deveriam tomar a dose zero - que seria uma dose extra antes das exigidas aos 12 e 15 meses - foram imunizadas. A meta do Estado é atingir 95%.
DIA D
A ação de intensificação das vacinações será realizada em outubro, no período de 07 a 25. Porém, no dia 19 de outubro (sábado) será feito uma mobilização nacional, o “Dia D”, onde todos os postos de saúde abrirão para que as crianças sejam vacinadas. “No dia D todas as unidades de saúde estarão abertas. Serão 493 salas de vacina no Espírito Santo abertas para quem não pode ir durante a semana”, pontuou Danielli Grillo.
 

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