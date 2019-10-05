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Campanha de vacinação

Ministério dará incentivo financeiro a município que bater meta

Governo fará nova campanha de vacinação contra o sarampo após mais de 5.000 casos

Publicado em 05 de Outubro de 2019 às 09:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 out 2019 às 09:25
Campanha de vacinação visa reforçar o atendimento ao público infantil mais vulnerável às complicações da doença Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
AGÊNCIA FOLHAPRESS - Como forma de incentivar a vacinação de crianças, o Ministério da Saúde vai repassar um recurso adicional aos municípios para que se organizem em campanhas.
Será concedido R$ 1 por pessoa, considerando a base populacional já utilizada a outros repasses financeiros na Atenção Primária à Saúde. Para o aporte financeiro, o órgão disponibilizou R$ 206 milhões.
O valor está condicionado ao cumprimento de duas metas. Mensalmente, os gestores deverão informar ao ministério o estoque das vacinas poliomielite, tríplice viral (que protege contra sarampo, rubéola e sarampo) e pentavalente.
Além disso, os municípios precisarão atingir pelo menos entre 90% e 95% de cobertura vacinal contra o sarampo em crianças de 1 a 5 anos de idade, com a primeira dose da vacina tríplice viral.
"O repasse será proporcional ao alcance. Se cumprir entre 90% e 95% de cobertura receberá 50% do recurso; no caso de 100% será o valor total", o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
"O Brasil chega a 92% de cobertura vacinal na primeira dose e 80% na segunda. Então, nós temos 20% de crianças que não tomaram a segunda dose da tríplice viral nos últimos cinco anos. A vacina é um direito da criança", afirma Mandetta.
Durante entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (4), em Brasília, Mandetta pediu aos pais e responsáveis que chequem a carteirinha de vacinação das crianças e levem-nas ao posto de saúde para complementação de dose, se for o caso.
Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 5.404 casos confirmados de sarampo. Dos casos confirmados no período, 97% (5.228) estão concentrados em 173 municípios do estado de São Paulo.
No país, dez pessoas morreram. Destas, cinco eram menores de um ano. Dos adultos, quatro não tinham histórico de vacinação e um estava com a situação vacinal desconhecida.
Durante a coletiva também foram anunciadas algumas medidas para facilitar o acesso à sala de vacinação nas unidades de saúde do país. Uma delas é a garantia da sala de vacinação aberta em todo período de funcionamento da UBS e se possível em horário estendido.
As demais orientam os funcionários a evitarem complicações e barreiras no acesso à vacinação, acompanhar a cobertura vacinal, registrar devidamente a vacinação na carteira, auxiliar no combate às fake news, intensificar a imunização nos períodos de surto, disponibilizar a vacina e manter equipes treinadas e lançar guias de orientação aos funcionários das salas de vacinação.
O Ministério da Saúde realizará uma campanha de vacinação contra o sarampo, em cinco etapas. Duas ocorrerão em 2019 e as outras três no próximo ano. A meta é vacinar 2,6 milhões crianças na faixa prioritária e 13,6 milhões adultos.
A primeira terá início na próxima segunda-feira (7). Até o dia 25 de outubro, as doses estarão disponíveis para crianças de entre seis meses e quatro anos, 11 meses e 29 dias. O dia D, para conscientizar sobre a importância da vacina será no sábado (19).
A segunda etapa "de 18 a 30 de novembro" contemplará a população de 20 a 29 anos, com Dia D em 30 de novembro.
Em 2020 (ainda sem data definida), serão contempladas três faixas etárias: de 5 a 19 anos, de 30 a 49 anos e de 50 a 59 anos.
O objetivo é interromper a circulação do vírus e garantir altas coberturas para que a proteção seja estendida a rubéola.

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