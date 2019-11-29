Ponto brilhante no céu chama atenção de capixabas

Um ponto brilhante no céu, próximo à Lua, chamou a atenção dos capixabas na noite desta quinta-feira(28). Além da beleza, o que está se destacando é um ponto ao lado desse astro. Diferente do que muitos pensaram, não se trata de uma estrela, mas sim do planeta Vênus.
Segundo o doutor em Astronomia e coordenador do Planetário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Sérgio Mascarello Biche, é normal que as pessoas vejam o planeta daqui da Terra a olho nu. Vênus é o terceiro planeta mais brilhante do universo, por isso que conseguimos vê-lo, explica.
Biche ainda afirma que Vênus é o planeta mais próximo ao Sol e acaba fazendo o mesmo movimento do astro-rei. Quando o Sol se põe, podemos dizer que esse planeta também, tanto que com o passar da noite não conseguimos mais vê-lo.