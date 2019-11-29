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Estrela ou planeta?

Ponto brilhante no céu chama atenção de capixabas

Um ponto ao lado da lua chamou atenção das pessoas que olhavam para o céu, nesta quinta-feira (28). Trata-se do planeta Vênus, segundo astrônomo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 22:20

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 22:20

A beleza da lua chama atenção das pessoas  Crédito: Fernando Madeira
Um ponto brilhante no céu, próximo à Lua,  chamou a atenção dos capixabas na noite desta quinta-feira(28). Além da beleza, o que está se destacando é um ponto ao lado desse astro.  Diferente do que muitos pensaram, não se trata de uma estrela, mas sim do planeta Vênus.
Segundo o doutor em Astronomia e coordenador do Planetário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Sérgio Mascarello Biche, é normal que as pessoas vejam o planeta daqui da Terra a olho nu. Vênus é o terceiro planeta mais brilhante do universo, por isso que conseguimos vê-lo, explica.
Biche ainda afirma que Vênus é o planeta mais próximo ao Sol e acaba fazendo o mesmo movimento do  astro-rei. Quando o Sol se põe, podemos dizer que esse planeta também, tanto que com o passar da noite não conseguimos mais vê-lo.

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