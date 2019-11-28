Inmet alerta para risco de deslizamento e transbordamento de rios no ES
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de chuva forte para 40 municípios capixabas nesta quinta-feira e sexta-feira. O aviso com grau de severidade "perigo", teve início às 9h desta quinta (28) e vai até as 23h50 desta sexta (29) para o Espírito Santo.
De acordo com o instituto, municípios da Grande Vitória, das Regiões Sul e Serrana, e do Caparaó podem registrar chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Com isso, faz alerta para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco.
Junto do aviso, o Inmet dá instruções para a população em caso de fortes chuvas, como evitar enfrentar o mau tempo; observar alteração nas encostas; se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; e, em caso de situação de inundação, ou similar, proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Além disso, orienta à população para entrar em contato com a Defesa Civil, no telefone 190, e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193, em caso de necessidade.
Confira a lista de municípios capixabas:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus Do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro De Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição Do Castelo
- Divino De São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores Do Rio Preto
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso Do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo Do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria De Jetibá
- São José Do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova Do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória