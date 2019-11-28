Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
40 cidades

Inmet alerta para risco de deslizamento e transbordamento de rios no ES

Aviso com grau de severidade 'perigo' alerta para chuvas até as 23h59 desta sexta-feira (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 11:40

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 11:40

Aviso alerta para chuvas fortes em parte do Espírito Santo e quase todo o território do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação | Inmet
Inmet alerta para risco de deslizamento e transbordamento de rios no ES
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de chuva forte para 40 municípios capixabas nesta quinta-feira e sexta-feira. O aviso com grau de severidade "perigo", teve início às 9h desta quinta (28) e vai até as 23h50 desta sexta (29) para o Espírito Santo
De acordo com o instituto, municípios da Grande Vitória, das Regiões Sul e Serrana, e do Caparaó podem registrar chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Com isso, faz alerta para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco.

Veja Também

Depois da chuva, buracos para todo lado nas pistas da Grande Vitória

Como lavar e secar roupas em dias de chuva

"Duas gotas de água e já alaga tudo", diz leitora sobre chuvas no ES

Junto do aviso, o Inmet dá instruções para a população em caso de fortes chuvas, como evitar enfrentar o mau tempo; observar alteração nas encostas; se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; e, em caso de situação de inundação, ou similar, proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos.
Além disso, orienta à população para entrar em contato com a Defesa Civil, no telefone 190, e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193, em caso de necessidade.

Confira a lista de municípios capixabas:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atilio Vivacqua
  7. Bom Jesus Do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro De Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição Do Castelo
  13. Divino De São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores Do Rio Preto
  16. Guarapari
  17. Guaçuí
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Iúna
  24. Jerônimo Monteiro
  25. Marataízes
  26. Marechal Floriano
  27. Mimoso Do Sul
  28. Muniz Freire
  29. Muqui
  30. Piúma
  31. Presidente Kennedy
  32. Rio Novo Do Sul
  33. Santa Leopoldina
  34. Santa Maria De Jetibá
  35. São José Do Calçado
  36. Vargem Alta
  37. Venda Nova Do Imigrante
  38. Viana
  39. Vila Velha
  40. Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados