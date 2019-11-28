Aviso alerta para chuvas fortes em parte do Espírito Santo e quase todo o território do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação | Inmet

Your browser does not support the audio element. Inmet alerta para risco de deslizamento e transbordamento de rios no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de chuva forte para 40 municípios capixabas nesta quinta-feira e sexta-feira. O aviso com grau de severidade "perigo", teve início às 9h desta quinta (28) e vai até as 23h50 desta sexta (29) para o Espírito Santo

De acordo com o instituto, municípios da Grande Vitória, das Regiões Sul e Serrana, e do Caparaó podem registrar chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Com isso, faz alerta para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco.

Junto do aviso, o Inmet dá instruções para a população em caso de fortes chuvas, como evitar enfrentar o mau tempo; observar alteração nas encostas; se possível, desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; e, em caso de situação de inundação, ou similar, proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Além disso, orienta à população para entrar em contato com a Defesa Civil, no telefone 190, e o Corpo de Bombeiros, no telefone 193, em caso de necessidade.

Confira a lista de municípios capixabas: