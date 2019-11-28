Nova frente fria pode provocar queda de 7°C na temperatura no ES

Uma nova frente fria se aproxima do Espírito Santo a partir da noite desta quinta-feira (28). Segundo o Instituto Climatempo o excesso de nebulosidade e as áreas de instabilidade podem causar quedas de temperaturas de até 7°C.
Esta nova frente fria fica até sexta-feira (29) no Estado, provocando tempo instável, com risco de chuva moderada a forte na Grande Vitória e no centro-sul capixaba. Nas outras regiões podem ocorrer alguns períodos com sol, mas entre muitas nuvens, e chove a qualquer hora do dia.
QUEDA BRUSCA
Nesta quinta-feira, o dia começa com temperaturas altas e o sol predominando até o final da tarde. Os ventos continuam soprando com até moderada intensidade por todo o litoral capixaba, podendo ocorrer algumas rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.
De acordo com o Climatempo, a temperatura mínima prevista é de 19°C e a máxima é de 33ºC.
Na sexta-feira (28), a mínima é de 23°C e a máxima prevista é de apenas 26°C.