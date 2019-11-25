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Previsão do tempo

Nova frente fria deve provocar temporais no Espírito Santo

O alerta é válido a partir de sexta-feira (29) e se estende até sábado (30), em todas as regiões do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 19:09

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 19:09

Alagamento na rua Antônio Ataíde, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Apesar da chuva ter dado trégua, uma nova frente fria se aproxima do Espírito Santo e pode provocar temporais a partir da próxima sexta-feira (29), segundo o Instituto Climatempo. O alerta é válido para todo o Estado e permanece até sábado (30), quando o fenômeno vai perdendo força.
Os municípios devem ser atingidos com chuvas de intensidade moderada a forte, rajadas de vento, e ainda precisam estar atentos para possíveis deslizamentos de terra, em virtude dos solos encharcados devidos às chuvas volumosas das últimas semanas.
O mês de novembro acumulou, até domingo (24), 478 mm de água - 117% acima da média normal esperada (220 mm). O mês também é o terceiro mais chuvoso na Capital em 27 anos. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Confira abaixo a previsão do tempo para esta semana no Estado:

TERÇA-FEIRA (26)

Já na terça-feira (26), o sol aparece e brilha forte na parde de tarde, em todas as regiões.

QUARTA-FEIRA (27)

Na quarta-feira (27), o ar seco continua predominante e as condições de chuva são inibidas.

QUINTA-FEIRA (28)

A partir de quinta-feira (28), pancadas de chuva isoladas retornam ao Espírito Santo, com possibilidades de rajadas de vento. As áreas mais afetadas serão Sul, Grande Vitória e os municípios que fazem divisa com Minas Gerais.

SEXTA-FEIRA (29)

Chegada de frente fria deve provocar temporais no Estado.

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