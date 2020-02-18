Policiais fazem surpresa para criança durante festa de aniversário no ES

Depois de todas essas experiências, o pequeno Luiz Otávio ainda cantou parabéns ao lado do Sargento Pinheiro e da Soldado Ionara de Oliveira Santos Ribeiro. Atrás da mesa com docinhos e bolo decorado com o tema da Polícia Militar, o menino também bateu continência ao lado dos policiais, usando uma boina da PM.

A surpresa aconteceu depois de um pedido feito ao Batalhão de Trânsito da PM, pelos próprios familiares do aniversariante, na véspera da festinha. Agradeço pelo carinho, atenção e por terem realizado esse sonho dele com tanto zelo e dedicação. Meu filho tem o sonho de ser policial militar e esse momento será lembrado para sempre, disse a mãe Mariléia Freitas Paulo.