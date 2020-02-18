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Sonho virando realidade

Policiais fazem surpresa para criança durante festa de aniversário no ES

Festa do pequeno Luiz Otávio teve a Polícia Militar como tema; menino de oito anos teve experiências dignas de um profissional durante o último domingo (16)

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 15:53
Com o sonho de ser policial quando crescer, o pequeno Luiz Otávio Freitas do Carmo, de recém-completados oito anos de idade, não conteve as lágrimas de felicidade ao ser surpreendido com a chegada de dois militares à festinha de aniversário dele, realizada durante a tarde do último domingo (16), na casa dos avós, que fica no bairro Cobilândia, em Vila Velha.
No colo do Sargento Marcos Antônio Ribeiro Pinheiro, o menino contou que tem um tio policial e foi levado para dentro da viatura, onde teve a chance de viver um pouquinho da realidade dos integrantes da Polícia Militar, operando o rádio comunicador, a sirene, o giroflex e o alto-falante. Além de dar um pequeno passeio a bordo do carro.

Luiz Otávio fez festinha com tema da PM

Depois de todas essas experiências, o pequeno Luiz Otávio ainda cantou parabéns ao lado do Sargento Pinheiro e da Soldado Ionara de Oliveira Santos Ribeiro. Atrás da mesa com docinhos e bolo decorado com o tema da Polícia Militar, o menino também bateu continência ao lado dos policiais, usando uma boina da PM.
A surpresa aconteceu depois de um pedido feito ao Batalhão de Trânsito da PM, pelos próprios familiares do aniversariante, na véspera da festinha. Agradeço pelo carinho, atenção e por terem realizado esse sonho dele com tanto zelo e dedicação. Meu filho tem o sonho de ser policial militar e esse momento será lembrado para sempre, disse a mãe Mariléia Freitas Paulo.

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