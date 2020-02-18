Policiais fazem surpresa para criança durante festa de aniversário no ES

Com o sonho de ser policial quando crescer, o pequeno Luiz Otávio Freitas do Carmo, de recém-completados oito anos de idade, não conteve as lágrimas de felicidade ao ser surpreendido com a chegada de dois militares à festinha de aniversário dele, realizada durante a tarde do último domingo (16), na casa dos avós, que fica no bairro Cobilândia, em Vila Velha.
No colo do Sargento Marcos Antônio Ribeiro Pinheiro, o menino contou que tem um tio policial e foi levado para dentro da viatura, onde teve a chance de viver um pouquinho da realidade dos integrantes da Polícia Militar, operando o rádio comunicador, a sirene, o giroflex e o alto-falante. Além de dar um pequeno passeio a bordo do carro.
Luiz Otávio fez festinha com tema da PM
Depois de todas essas experiências, o pequeno Luiz Otávio ainda cantou parabéns ao lado do Sargento Pinheiro e da Soldado Ionara de Oliveira Santos Ribeiro. Atrás da mesa com docinhos e bolo decorado com o tema da Polícia Militar, o menino também bateu continência ao lado dos policiais, usando uma boina da PM.
A surpresa aconteceu depois de um pedido feito ao Batalhão de Trânsito da PM, pelos próprios familiares do aniversariante, na véspera da festinha. Agradeço pelo carinho, atenção e por terem realizado esse sonho dele com tanto zelo e dedicação. Meu filho tem o sonho de ser policial militar e esse momento será lembrado para sempre, disse a mãe Mariléia Freitas Paulo.