Escola cívico-militar de Viana abre inscrições

Projeção da escola cívico-militar de Viana Crédito: Prefeitura de Viana

As inscrições para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Cívico Militar João Natalício Alves Pereira (EMEFCM), em Vila Bethânia, no município de Viana, estão abertas. O prazo começa nesta segunda-feira (17) e se estende até às 23h59 de sexta-feira (21).

Os pais ou responsáveis que querem matricular os filhos na unidade devem solicitar a vaga exclusivamente pelo site da prefeitura de Viana. As aulas estão previstas para começar entre o final do mês de março e início de abril.

No total serão ofertadas 400 vagas, distribuídas em dois turnos por ano letivo, sendo que o turno matutino será destinado aos alunos do 6º ao 8º ano e o turno vespertino para estudantes do 1º ao 5º ano. As vagas serão prioritariamente preenchidas pelos alunos inscritos e residentes em Vila Bethânia. As remanescentes serão sorteadas entre os demais interessados.

PROFESSORES

Fazendo jus ao nome, a escola cívico-militar terá no corpo docente, além dos professores civis, como em qualquer outra unidade de ensino, policiais da reserva. Segundo a secretaria de educação de Viana, Luzian Belisario dos Santos, a matéria ministrada pelos militares será Ética e Cidadania, uma disciplina que não consta na base comum curricular.

Ética e Cidadania será trabalhada em conjunto com policiais militares, em regime de colaboração. Antes de serem policiais, estes profissionais precisam ter formação pedagógica em alguma área. Terão, ao todo, seis policiais em nosso corpo docente. A grade curricular é igual a das outras escolas, mas, na parte diversificada, temos liberdade de inserir disciplinas que não compõem a base comum.

UNIFORME

O uniforme escolar utilizado pelas crianças será semelhante à farda da Polícia Militar e terá quatro versões. Inicialmente os alunos usarão um uniforme de adaptação, para os três primeiros meses de aula. Este será composto por calça jeans, camisa branca e tênis preto. Haverá ainda o uniforme de sala de aula, com calça cinza escuro e camisa azul clara; o uniforme de educação física terá bermuda e camisa. Também haverá o uniforme de gala, destinado aos grandes eventos, que solicitam uma apresentação mais refinada, como os desfiles aos quais os estudantes atenderão, revelou.

AULAS