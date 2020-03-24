Leito de UTI de hospital com respirador mecânico: aparelho é necessário para pacientes com a Covid-19 Crédito: Reprodução | Governo da Bahia

Com sintomas parecidos com o de uma gripe, o coronavírus tem deixado algumas pessoas com medo de ter contraído a doença e se perguntado se devem ou não procurar atendimento médico. De acordo com informações de especialistas e da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) , é preciso estar atento aos sintomas para saber se precisa do atendimento do profissional e qual serviço de saúde procurar.

Caso a pessoa apresente sintomas de resfriado comum, como coriza, mal-estar e nariz entupido a recomendação é que fique em casa, faça repouso, alimente-se e hidrate-se bem. Se a pessoa apresentar também febre e tosse é hora de pedir ajuda. A recomendação é que a pessoa siga para uma Unidade Básica de Saúde.

Your browser does not support the audio element. O que Fazer se sentir alguns dos sintomas do coronavírus

Somente se a pessoa tem o sintoma de Covid-19, como febre, tosse, dificuldade de respirar é que deve procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Porém, se o cidadão fizer parte do grupo de risco, composto por idosos e pessoas com doenças crônicas, ele deve seguir para qualquer local que faça parte da Rede de Emergência: hospitais, prontos-socorros e UPAs.

Segundo o presidente da Sociedade da Infectologia do Estado do Espírito Santo (SIES), Alexandre Rodrigues da Silva, quem tem sintoma leve da Covid-19 não tem que superlotar um pronto-socorro, pode procurar uma Unidade Básica de Saúde. O local deve ser usado para quadros mais graves, que geralmente serão desenvolvidos em idosos ou alguém que tenha outras doenças crônicas, como diabetes, pressão alta e doenças cardiovasculares.

Se for uma pessoa que já está com alguma doença descompensada, independente da idade, ou um idoso que esteja mais frágil, é importante ir direto para um pronto-socorro. Naquele momento a Unidade de Saúde não vai conseguir ofertar o que precisa. Geralmente, o que vai determinar se o sintoma é mais grave é a falta de ar, esclareceu.

Para o infectologista e professor da Ufes Crispim Cerutti Júnior, o grupo de risco precisa ser atendido de forma eficiente porque além de transmissores, correm maior risco de evolução desfavorável que pode evoluir para a morte. Em sua avaliação, para um bom trabalho é necessário ter organização do serviço desde o momento que o paciente chega para receber atendimento até a infraestrutura para acolhê-lo caso a situação venha a se agravar.