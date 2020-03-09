Museu da Ufes mostra corpo humano fatiado e técnica de plastinação

Corpo fatiado vai marcar o aniversário de dois anos do Museu de Ciências da Vida Crédito: Fernando Madeira

A exposição do corpo humano fatiado e plastinado, fruto de uma nova técnica de pesquisa de estudantes da Ufes , vai fazer parte das comemorações de dois anos do Museu de Ciências da Vida (MCV), da Universidade Federal do Espírito Santo, localizada em Goiabeiras.

A estrutura batizada de Tomografia é fruto de dois anos de pesquisa e trabalho efetuado pela Universidade e tem como objetivo expor, em peças reais, as imagens buscadas no exame de tomografia computadorizada. A técnica confeccionada consiste em substituir água e gorduras presentes no cadáver por resina e silicone.

De acordo com o coordenador do Museu de Ciências de Vida e professor do Departamento de Morfologia da Ufes, Athelson Bittencourt, a partir da utilização da peça nos estudos, o estudante de medicina ou enfermagem poderá analisar de forma mais simplificada as estruturas dos ossos, vísceras, pele, músculos e tendões, com maiores referências visuais necessárias para um estudo mais completo e preciso.

O estudante vai visualizar todos os elementos presentes em um corte específico, que é extraído da estrutura de um corpo do sexo masculino, de aproximadamente 1,65m e com idade entre 55 e 60 anos, explicou o professor.

O lançamento da peça Tomografia é de grande importância para a ciência do Brasil, sendo a primeira produzida na América Latina. A presença do corpo humano em sua integridade plastinado e fatiado é uma realidade em países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos e China.

COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO MUSEU

As comemorações do aniversário de dois anos de atividade do Museu de Ciências da Vida (MCV) acontecem entre segunda (09) e terça-feira (10), nos principais espaços da Ufes. A segunda-feira foi marcada pelo evento de abertura da peça 'Tomografia' e presença de palestras e debates no Cine Metrópolis sobre a importância do Museu para a transformação social.

As comemorações continuam na terça-feira (10), no Cine Metrópolis, a partir das 9 horas, com a presença de palestras sobre os museus ao redor do mundo. Também será apresentada palestra sobre a plastinação no Brasil e no Mundo.

Exposição de corpos com técnica de plastinação

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