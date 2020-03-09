Museu da Ufes mostra corpo humano fatiado e técnica de plastinação

A exposição do corpo humano fatiado e plastinado, fruto de uma nova técnica de pesquisa de estudantes da Ufes, vai fazer parte das comemorações de dois anos do Museu de Ciências da Vida (MCV), da Universidade Federal do Espírito Santo, localizada em Goiabeiras.
A estrutura batizada de Tomografia é fruto de dois anos de pesquisa e trabalho efetuado pela Universidade e tem como objetivo expor, em peças reais, as imagens buscadas no exame de tomografia computadorizada. A técnica confeccionada consiste em substituir água e gorduras presentes no cadáver por resina e silicone.
De acordo com o coordenador do Museu de Ciências de Vida e professor do Departamento de Morfologia da Ufes, Athelson Bittencourt, a partir da utilização da peça nos estudos, o estudante de medicina ou enfermagem poderá analisar de forma mais simplificada as estruturas dos ossos, vísceras, pele, músculos e tendões, com maiores referências visuais necessárias para um estudo mais completo e preciso.
O estudante vai visualizar todos os elementos presentes em um corte específico, que é extraído da estrutura de um corpo do sexo masculino, de aproximadamente 1,65m e com idade entre 55 e 60 anos, explicou o professor.
O lançamento da peça Tomografia é de grande importância para a ciência do Brasil, sendo a primeira produzida na América Latina. A presença do corpo humano em sua integridade plastinado e fatiado é uma realidade em países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos e China.
COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO MUSEU
As comemorações do aniversário de dois anos de atividade do Museu de Ciências da Vida (MCV) acontecem entre segunda (09) e terça-feira (10), nos principais espaços da Ufes. A segunda-feira foi marcada pelo evento de abertura da peça 'Tomografia' e presença de palestras e debates no Cine Metrópolis sobre a importância do Museu para a transformação social.
As comemorações continuam na terça-feira (10), no Cine Metrópolis, a partir das 9 horas, com a presença de palestras sobre os museus ao redor do mundo. Também será apresentada palestra sobre a plastinação no Brasil e no Mundo.
Exposição de corpos com técnica de plastinação
SERVIÇO
As visitas para a apresentação da 'Tomografia' tem entrada gratuita, a partir de uma inscrição online por meio do site https://www.mcv.ufes.br/agendamento. O público também pode visitar o Museu de Ciências da Vida de terça a sexta-feira, das 8h30 às 12 horas e das 14 horas às 17h30. Aos sábados, o atendimento acontece das 9 às 13 horas. As visitas em grupos e escolas (com no máximo 35 pessoas) devem ser agendadas previamente pelo mesmo endereço online.