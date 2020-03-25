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Coronavírus

Morte em terminal? Contágio em supermercado? Veja o que é falso nas redes

Vídeos e áudios sobre o coronavírus têm circulado nas redes sociais com informações falsas. Identifique as mentiras divulgadas para não repassar

Publicado em 25 de Março de 2020 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 13:18
Imagem de laborátorio do coronavírus
Imagem de laboratório do coronavírus Crédito: CDC/ Unsplash
Em tempos de apreensão por conta do coronavírus, muitas informações falsas têm sido compartilhadas sobre a pandemia nas redes sociais. No Espírito Santo, selecionamos duas mensagens que estão ganhando maior alcance para serem checadas.
Uma delas é sobre uma morte por coronavírus que teria acontecido no Terminal de Campo Grande, em Cariacica. No vídeo compartilhado, uma mulher cobrindo a boca com um pano chora enquanto um homem de máscara deitado no chão do terminal permanece imóvel. Um rapaz, com o celular na mão, registra a cena enquanto a mulher diz que ela e o homem estão infectados com o coronavírus.
Nas imagens é possível reconhecer que se trata do terminal de Campo Grande, em Cariacica, mas não há confirmação de que o homem tenha morrido ou que ele tenha testado positivo para o vírus. O rapaz do vídeo diz ter chamado uma ambulância, mas, segundo o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, nenhuma ocorrência dessa natureza chegou até a secretaria, o que seria um procedimento padrão. Além disso, ainda não há registro de mortes por coronavírus no Espírito Santo. Assim, a mensagem pode ser classificada como improvável.

FUNCIONÁRIOS DE SUPERMERCADO COM CORONAVÍRUS

Outro conteúdo que também tem gerado pânico na internet é sobre supostos funcionários de um supermercado em Santa Lúcia, em Vitória. Um áudio de um homem que se identifica como funcionário do supermercado diz que cinco pessoas estão com coronavírus.
Um segundo áudio compartilhado diz que três funcionários, ainda, teriam sido levados do supermercado direto para o hospital, com falta de ar e que já chegava a 16 o número de infectados na loja. Um gerente, que havia viajado para a Itália, teria levado o vírus entre os funcionários, segundo a mensagem.

O coronavírus no ES

O Carone divulgou em suas redes que as mensagens são falsas. Segundo a empresa, não há nenhum colaborador internado, além disso todos os casos suspeitos foram imediatamente afastados do trabalho, assim como um gerente, que ficou em quarentena  afastado da empresa e fez o exame para detecção de coronavírus. No entanto, o resultado do teste deu negativo para o vírus.
No dia 23 de março, segundo o boletim da Secretaria de Saúde, foram registrados 11 casos confirmados de Covid-19, número que não bate com o que foi dito no áudio. Considerando a mensagem do supermercado e o que foi divulgado nos últimos boletins, é possível afirmar que o conteúdo dos áudios é falso.
O supermercado ainda informa que estão de férias todos os idosos, acima de 65 anos e grávidas de 7 meses em diante. Também intensificamos a atenção com a limpeza e desinfecção de carrinhos e áreas comuns. Permanecemos tomando medidas de conscientização de assepsia para a proteção dos colaboradores e clientes, diz o comunicado.

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