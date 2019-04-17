Inpe divulga alerta de raios, ventos e chuvas intensas para regiões do ES

Até a última segunda-feira (15) já choveu 90% da média prevista para o mês de abril em Vitória, mas ainda pode chover mais. Segundo o Inpe, na área em que o aviso de atenção é válido, incluindo os municípios da, a chuva poderá ser intensa, gerar acumulados expressivos e vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade.