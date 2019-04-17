Um alerta de atenção para regiões do Espírito Santo foi divulgado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e é válido para esta quarta-feira (17). O aviso meteorológico indica atenção para os locais que podem ser afetados e inclui tempestades de raio, chuvas intensas, vendaval e acumulado de chuva.
Até a última segunda-feira (15) já choveu 90% da média prevista para o mês de abril em Vitória, mas ainda pode chover mais. Segundo o Inpe, na área em que o aviso de atenção é válido, incluindo os municípios da Grande Vitória, a chuva poderá ser intensa, gerar acumulados expressivos e vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade.
Inpe divulga alerta de raios, ventos e chuvas intensas para regiões do ES
O ALERTA VALE PARA AS SEGUINTES REGIÕES:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Aracê
- Aracruz
- Atilio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Almeida
- Nova Venécia
- Pancas
- Pinheiros
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Cruz
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória