Fusca furtado em Guarapari é encontrado em Itapemirim

O Fusca furtado em Guarapari no último sábado foi encontrado nesta segunda-feira (30) em Itapemirim, no Sul do Estado. O veículo, que foi achado pela polícia, estava sem as rodas e sem a bateria.
O carro é de propriedade do instrutor de autoescola Marival Coelho Borges. Ele tinha ido à feira com o esposa no Parque da Areia Preta e quando voltou com as compras percebeu que o carro não estava no local.
O filho dele, Marivelton Coradello Borges, contou que comprou o Fusca há dois anos por R$ 5 mil e que deu de presente pelo pai. O carro é modelo de 1978, aos poucos estava sendo consertado por eles e tem alor sentimental.
Guarapari fica a 62 quilômetros de Itapemirim e o tempo estimado de percurso entre as duas cidades é de uma hora de 16 minutos.
De acordo com Marivelton, as rodas levadas pelos bandidos eram de liga leve e o jogo custou R$ 1,2 mil. Meu pai já trouxe o carro de volta para casa. Agora vamos trabalhar que equipá-lo novamente. Trabalhar e confiar, esse é o nosso lema, disse Marivelton.