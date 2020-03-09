Fenômeno da superlua chama atenção no Espírito Santo

Poderosa, superlua encanta a noite dos capixabas

Já olhou para o céu nesta noite de segunda-feira (9)? Lá está a poderosa superlua, fenômeno que pode ser explicado como o momento em que o astro, na fase cheia, encontra-se na posição mais próxima da Terra, no ponto chamado de perigeu. Apesar de poder se estender por cerca de dois dias, o horário em que a lua esteve mais perto do planeta foi às 14h48 desta segunda-feira (09).

Segundo o astrônomo especialista em ciência espacial do Observatório Nacional e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), também coordenador do projeto científico Exoss, Marcelo De Cicco, o nome superlua é uma aplicação popular que indica o fato de o astro ficar um pouco mais brilhante. Apesar disso, para notar isso com clareza a pessoa precisa ser extremamente detalhista, comentou.