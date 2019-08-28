Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Estrutura da Rodoviária sobre o mar vai passar por reparos do DER
Em Vitória

Estrutura da Rodoviária sobre o mar vai passar por reparos do DER

Um estudo de engenharia está sendo realizado e, em 30 dias, o governo do Estado deve ter os custos de intervenção da obra, para posteriormente licitar os trabalhos e iniciar os reparos

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 22:08

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

27 ago 2019 às 22:08
Área da Rodoviária de Vitória passou por intervenções. Espaço está isolado e não tem nenhuma atividade operacional Crédito: José Carlos Schaeffer
A fundação da estrutura da rodoviária de Vitória que fica sobre o mar vai passar por manutenção. A informação foi confirmada pelo diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Luiz Cesar Maretto. Um estudo de engenharia está sendo realizado e, em 30 dias, o governo do Estado deve ter os custos de intervenção da obra, para posteriormente licitar os trabalhos e iniciar os reparos.
> Ciclovia, bloqueio e mais faixas: o novo trânsito na Leitão da Silva
O trecho em questão foi alvo de muito debate sobre a segurança da estrutura, que serviu como terminal do aquaviário décadas atrás. Por ficar em área de maré, os pilares aparentavam um mal estado de conservação. Apesar de o DER garantir que o local que não corria risco de colapso, o Ministério Público do Espirito Santo solicitou à concessionária responsável pelo terminal rodoviário medidas para evitar riscos aos passageiros. 
SEPARAÇÃO DA ESTRUTURA
A partir daí, foi feito um trabalho de separação do telhado, para que, em caso de colapso, a estrutura operacional da rodoviária, onde acontece o fluxo de veículos, venda de passagens, embarque e desembarque, não fosse afetada. Agora, a área está isolada e não conta com nenhuma atividade. O espaço operacional da estrutura está com alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros válido até 2020 e não possui nenhum tipo de risco, como explica o Tenente-Coronel Carlos Wagner.
"Toda a parte de circulação de ônibus, guichês de bilheteria, área de embarque e desembarque está tudo OK. Somente aquele pedaço que fica na área de mar está isolado e aguarda reparo, que não traz um prejuízo a população que frequenta a rodoviária. Com essa separação, toda a parte operacional fica segura", disse.
Estrutura da Rodoviária de Vitória fica às margens da baía Crédito: Vitor Jubini
TRABALHO SEMELHANTE AO VIADUTO
Quanto aos reparos, o diretor-geral do DER-ES afirmou que em 30 dias os estudos de engenharia para manutenção devem ser concluídos. Maretto garante que não há risco algum no local e que o trabalho realizado será como o do viaduto Dom João Batista da Mota e Alburquerque - a ligação entre a Avenida Carlos Lindenberg e a Segunda Ponte, nos acessos a Cariacica.
"Aquele espaço ali o problema dele é tão somente a manutenção dos blocos de fundação, exatamente igual a manutenção do viaduto da Segunda Ponte. Nós estamos finalizando um orçamento de Engenharia para avaliar quanto custa a manutenção dos blocos que estão sobre as estacas daquela área. Em uns 30 dias a gente consegue fazer. Não tem risco nenhum, as pessoas podem utilizar", disse.
PLANEJAMENTO PARA ESPAÇO NA RODOVIÁRIA
A Secretaria Estadual de Gestão e Recursos Humanos foi procurada para comentar sobre uma possível utilização do espaço após a manutenção. A titular da pasta, a secretária estadual Lenise Loureiro, no entanto, informou que após as intervenções o governo estudará a melhor forma de aproveitamento do espaço, pensando também na renovação do contrato de concessão da rodoviária, que vence em 2021.
Interdição de rua para obra vira impasse na Praia do Canto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria reportagens Rodoviária de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados