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Interdição de rua para obra vira impasse na Praia do Canto

Enquanto alguns moradores querem a continuidade das obras, os comerciantes pedem para que a interdição rua aconteça apenas no final do ano

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 14:53

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

27 ago 2019 às 14:53
Moradores e comerciantes buscam solução para continuidade de obras na rua Moacyr Strauch Crédito: Eduardo Dias
A continuidade das obras para ampliação da rede de drenagem está causando um impasse entre moradores e comerciantes dos bairros Praia do Canto, Barro Vermelho e Santa Luíza, em Vitória. O dilema acontece na rua Moacyr Strauch, via de acesso para uma academia e duas escolas da região ao lado da Ponte Ayrton Senna.
>Blitz na Praia do Canto contra ligação de esgoto irregular
Enquanto alguns moradores querem a continuidade das obras e a interdição total da rua na Praia do Canto, os comerciantes pedem para que a interdição e obras aconteçam apenas no mês de dezembro - período de férias escolares. Uma reunião será realizada pela Prefeitura de Vitória, na noite desta terça-feira (27), para tentar colocar fim ao impasse. A previsão é para que a interdição dure até 45 dias.
Interdição de rua para obra vira impasse na Praia do Canto
 
Após o início das obras, os motoristas que precisarem acessar a rua Jaime Martins terão que seguir pela avenida Rio Branco, retornar embaixo da ponte Ayrton Senna e entrar à direita na rua Jaime Martins. Após o embarque ou desembarque dos passageiros, os veículos deverão retornar pela mesma via.
ASSOCIAÇÃO ARGUMENTA PELOS MORADORES
O presidente da Associação de Moradores do Barro Vermelho e Santa Luíza, Deusdedith Azevedo Dias, é a favor da continuidade imediata das obras.
"Não pode interromper uma obra, que custou mais de R$ 700 mil, e voltar com a obra só em janeiro. Não adianta nada, vai perder, a obra vai se tornar inútil", disse o representante da Associação de Moradores do Barro Vermelho.
Obras na rua Moacyr Strauch são continuidade de obras já iniciadas na rua da Grécia Crédito: Eduardo Dias
COMERCIANTES PEDEM PAUSA NA OBRA
O empresário César Saad, presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, defende que as obras sejam interrompidas, para que o comércio da região não seja prejudicado.
Ali é uma região muito estreita, as ruas são pequenas, mas tem um fluxo grande. Tem uma academia, tem escolas. Com certeza, a obra em dezembro vai impactar menos no bairro
César Saad, presidente da Associação Comercial da Praia do Canto
REUNIÃO PARA DECIDIR O IMPASSE
Segundo o secretário de Obras e Habitação de Vitória, Sérgio Sá, não há possibilidade das obras continuarem sem que a via seja totalmente interditada por até 45 dias.
Obras em um trecho da rua Moacyr Strauch Crédito: Eduardo Dias
"No estágio que chegou a obra, tem que ter a interdição total da rua. Foram analisadas as possibilidades. Considerando o estágio da obra, vai ser necessária a interdição. Ou a gente interdita de imediato, ou a gente paralisa e obra e reinicia em dezembro", explicou o secretário.
A reunião para resolver o impasse acontece na noite desta terça-feira (27), às 19 horas, na Escola Estadual Irmã Maria Horta, na rua Aleixo Neto, na Praia do Canto.
 

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