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Nova doença

Entenda por que o coronavírus é tão perigoso

Além da velocidade de transmissão, já que uma pessoa pode contaminar até outras 2,7, infectados sem sintomas também podem transmitir o vírus

Publicado em 30 de Março de 2020 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 16:23
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 pode ser transmitido por pessoas que não apresentam sintomas Crédito: PIRO4D/Pixabay
Um vírus desconhecido, que se espalha rápido e pode ser transmitido sem que a pessoa apresente sintomas. Entre outras características, essas fazem com que o novo coronavírus - que já infectou mais de 580 mil pessoas em todo mundo, segundo dados da universidade americana John Hopkins - seja tão perigoso. 
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No Brasil,  mais de 3 mil pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 em um intervalo de um mês, de acordo com o Ministério da Saúde. No Espírito Santo, em março, mês em que foi registrado o primeiro caso da doença, foram mais de 70 testes positivos de coronavírus. 
O alto poder de contágio tem feito com que países adotem medidas de isolamento para reduzir a circulação das pessoas e consequentemente o contato e a disseminação do vírus. Para explicar porque esta doença é tão contagiosa, A Gazeta consultou infectologistas. Eles apontam as principais características deste vírus.

VÍRUS SE ESPALHA RÁPIDO

Mulher usa máscara para se proteger do coronavírus
Mulher usa máscara para evitar contágio por coronavírus Crédito: EVG photos/Pexels
Por se tratar de uma transmissão respiratória, o novo coronavírus se espalha com facilidade. Além disso, o número de pessoas que um único paciente pode transmitir a doença é considerado alto para os médicos. Tudo isso atrapalha no monitoramento de casos, que aumenta na medida em que as pessoas têm mais contato umas com as outras, de acordo com o infectologista Paulo Peçanha.
"Uma pessoa pode contaminar em média 2,7 pessoas durante o ciclo infeccioso. Isso é número significativo para gente, principalmente porque a transmissão é feita pelo contato, por gotículas de saliva, secreções aéreas. São formas muito rápidas de contaminação", destaca. 

TRANSMISSÃO POR ASSINTOMÁTICOS

Outra característica que torna o contágio do coronavírus poderoso é o fato de que pessoas infectadas podem não apresentar sintomas, o que torna mais difícil para os médicos rastrear quem está contaminado e, com isso, realizar um isolamento.
"Antes acreditava-se que uma pessoa só iria transmitir a doença quando apresentasse os sintomas, mas agora a gente já sabe que ele também é transmitido por assintomáticos. Isso torna os riscos ainda maiores, porque uma pessoa que carrega o vírus mas não tem sintomas vai circular no meio de outras e transmitir para elas sem saber. Com isso, você tem um número maior de pessoas infectadas", explicou o infectologista Carlos Urbano. 

SISTEMA NÃO ESTÁ IMUNE

Segundo o infectologista Paulo Peçanha, não é possível comparar a resposta do organismo ao Covid-19 com nenhum tipo de doença. Por ser causada por um vírus novo, todas as pessoas estão suscetíveis a ele, já que nunca tiveram contato com o vírus antes e não desenvolveram imunidade contra a doença. 
"É um vírus que está chegando agora, não é como uma gripe. Nosso sistema imunológico não reconhece este vírus, então não temos proteção contra ele. Estamos em um ambiente favorável para o vírus e desfavorável para a gente", ressaltou Paulo Peçanha.

VÍRUS DESCONHECIDO

A falta de conhecimento e vacina contra o novo coronavírus também o torna perigoso. Para Urbano, a ciência e os médicos lutam contra o tempo para entender o vírus e torná-lo menos poderoso, além de estabelecer medidas eficazes no combate dele. Enquanto isso, a regra é clara: é preciso cortar a cadeia de transmissão do vírus. 
"Todo o conhecimento que nós temos sobre este vírus está sendo produzido e adquirido agora. É uma situação atípica que estamos vivendo, porque estamos correndo contra o tempo. No momento, a forma mais eficaz de combatê-lo é mantendo as medidas de isolamento e praticando as orientações de higienização. Todo cuidado é pouco neste momento", conclui. 

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