O número de cursos com nota máxima no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) cresceu no Espírito Santo. Entre as duas avaliações da mesma área, em 2015 e 2018, o Estado passou de 16 para 29 cursos com conceito 5 em instituições públicas e particulares. O conceito Enade é um dos indicadores de qualidade do ensino superior.
Enade - cresce o número de cursos com nota máxima no Espírito Santo
O aumento também foi proporcional em relação ao volume de cursos analisados. Em 2015, foram 149 e 10,73% tiveram nota máxima. No ano passado, 162 foram submetidos à avaliação e 17,9% receberam conceito 5.
O Enade não avalia todos os cursos ao mesmo tempo. Eles são divididos em três grupos. Em 2015 e 2018, as provas foram aplicadas para alunos de bacharelado das áreas de Ciências Sociais, Ciências Humanas, e tecnólogos de Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design.
Numa escala de 1 a 5, a nota 3 é para quem está na média; 4 e 5 para quem está acima, e 1 e 2 para quem está abaixo da média. Nesse contexto, dos cursos que tiveram desempenho a partir do conceito 3, o resultado da avaliação em 2015 e 2018 praticamente ficou inalterado. No Enade mais recente, 83,32% dos cursos apresentaram uma performance mediana ou superior. Na análise anterior, havia sido 83,2%. Há, ainda, alguns cursos que aparecem "sem conceito", em geral porque apenas um aluno concluinte se submeteu ao exame.