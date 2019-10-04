Enade: cresce o número de cursos com nota máxima no Espírito Santo

O aumento também foi proporcional em relação ao volume de cursos analisados. Em 2015, foram 149 e 10,73% tiveram nota máxima. No ano passado, 162 foram submetidos à avaliação e 17,9% receberam conceito 5.

O Enade não avalia todos os cursos ao mesmo tempo. Eles são divididos em três grupos. Em 2015 e 2018, as provas foram aplicadas para alunos de bacharelado das áreas de Ciências Sociais, Ciências Humanas, e tecnólogos de Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design.