Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Deteriorados, píeres da Enseada do Suá terão reforma ao custo de R$ 240 mil
Vitória

Deteriorados, píeres da Enseada do Suá terão reforma ao custo de R$ 240 mil

Obra em cartão postal de Vitória deve começar em até dois meses

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 12:19
Píer da Enseada do Suá vai passar por reforma Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Deteriorados, píeres da Enseada do Suá terão reforma ao custo de 240 mil reais
Um dos cartões postais de Vitória, cercado pelo mar, pela Terceira Ponte e pelo Convento da Penha, os píeres da Enseada do Suá, localizados atrás do Shopping Vitória estão completamente deteriorados. No local é possível ver madeira solta em alguns pontos, algumas partes amarradas com arame e até de tela nos locais em que não há mais madeira. Um perigo para turistas e moradores que visitam o local.
Apesar do risco iminente, o problema ainda vai demorar para ser solucionado. De acordo com secretário de Obras e Habitação de Vitória,  Weverton Moraes, as obras no local só devem começar em um prazo de 30 a 60 dias. Uma vez iniciada a obra, o prazo é de mais dois meses para a reforma ficar pronta.
"Estamos com várias frentes de reformas em píer e deques de Vitória. Estamos com 14 deques em Camburi, cinco vão ser entregues nos próximos dias. Estamos também com deques em obras em São Pedro, e vamos iniciar em Santo Antônio. Esse píer da Enseada do Suá nós vamos começar a reforma dentro de 30 de a dias. O prazo para ficar pronto é de 60 dias, mas nós vamos imediatamente fazer os reparos necessários para garantir a segurança, isolar alguns pontos", afirmou o secretário em entrevista à TV Gazeta.
Píer da Enseada do Suá está completamente deteriorado Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Ainda que o local esteja completamente deteriorado, o secretário garante que o píer passa por manutenção semanalmente.  
"A manutenção feita é constante, porém é uma madeira muito antiga. Esses reparos são feitos semanalmente, mas esse trecho não cabe mais reparos. Agora estamos com o contrato que possibilita fazer toda a substituição dessa madeira", esclareceu Moraes.

OBRA VAI CUSTAR 240 MIL

Local escolhido por muita gente para fazer fotos, o projeto de reforma inclui a substituição completa de toda a madeira dos dois píeres e vai custar R$ 240 mil.
"Nós licitamos um novo contrato, que prevê toda a substituição por uma madeira de lei, uma madeira mais resistente. Isso é para garantir que não seja feito mais esses reparos", finalizou.    

Veja Também

Casagrande afirma que obras de reconstrução no ES começam imediatamente

Outro bloco clandestino na Praia do Canto está marcado para próximo sábado

O prejuízo dos municípios do ES com as chuvas: veja a lista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados