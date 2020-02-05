Deteriorados, píeres da Enseada do Suá terão reforma ao custo de R$ 240 mil

Deteriorados, píeres da Enseada do Suá terão reforma ao custo de 240 mil reais
Um dos cartões postais de Vitória, cercado pelo mar, pela Terceira Ponte e pelo Convento da Penha, os píeres da Enseada do Suá, localizados atrás do Shopping Vitória estão completamente deteriorados. No local é possível ver madeira solta em alguns pontos, algumas partes amarradas com arame e até de tela nos locais em que não há mais madeira. Um perigo para turistas e moradores que visitam o local.
Apesar do risco iminente, o problema ainda vai demorar para ser solucionado. De acordo com secretário de Obras e Habitação de Vitória, Weverton Moraes, as obras no local só devem começar em um prazo de 30 a 60 dias. Uma vez iniciada a obra, o prazo é de mais dois meses para a reforma ficar pronta.
"Estamos com várias frentes de reformas em píer e deques de Vitória. Estamos com 14 deques em Camburi, cinco vão ser entregues nos próximos dias. Estamos também com deques em obras em São Pedro, e vamos iniciar em Santo Antônio. Esse píer da Enseada do Suá nós vamos começar a reforma dentro de 30 de a dias. O prazo para ficar pronto é de 60 dias, mas nós vamos imediatamente fazer os reparos necessários para garantir a segurança, isolar alguns pontos", afirmou o secretário em entrevista à TV Gazeta.
Ainda que o local esteja completamente deteriorado, o secretário garante que o píer passa por manutenção semanalmente.
"A manutenção feita é constante, porém é uma madeira muito antiga. Esses reparos são feitos semanalmente, mas esse trecho não cabe mais reparos. Agora estamos com o contrato que possibilita fazer toda a substituição dessa madeira", esclareceu Moraes.
OBRA VAI CUSTAR 240 MIL
Local escolhido por muita gente para fazer fotos, o projeto de reforma inclui a substituição completa de toda a madeira dos dois píeres e vai custar R$ 240 mil.
"Nós licitamos um novo contrato, que prevê toda a substituição por uma madeira de lei, uma madeira mais resistente. Isso é para garantir que não seja feito mais esses reparos", finalizou.