Deteriorados, píeres da Enseada do Suá terão reforma ao custo de R$ 240 mil

Píer da Enseada do Suá vai passar por reforma Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Deteriorados, píeres da Enseada do Suá terão reforma ao custo de 240 mil reais

Um dos cartões postais de Vitória, cercado pelo mar, pela Terceira Ponte e pelo Convento da Penha, os píeres da Enseada do Suá, localizados atrás do Shopping Vitória estão completamente deteriorados. No local é possível ver madeira solta em alguns pontos, algumas partes amarradas com arame e até de tela nos locais em que não há mais madeira. Um perigo para turistas e moradores que visitam o local.

Apesar do risco iminente, o problema ainda vai demorar para ser solucionado. De acordo com secretário de Obras e Habitação de Vitória, Weverton Moraes, as obras no local só devem começar em um prazo de 30 a 60 dias. Uma vez iniciada a obra, o prazo é de mais dois meses para a reforma ficar pronta.

"Estamos com várias frentes de reformas em píer e deques de Vitória. Estamos com 14 deques em Camburi, cinco vão ser entregues nos próximos dias. Estamos também com deques em obras em São Pedro, e vamos iniciar em Santo Antônio. Esse píer da Enseada do Suá nós vamos começar a reforma dentro de 30 de a dias. O prazo para ficar pronto é de 60 dias, mas nós vamos imediatamente fazer os reparos necessários para garantir a segurança, isolar alguns pontos", afirmou o secretário em entrevista à TV Gazeta.

Píer da Enseada do Suá está completamente deteriorado Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Ainda que o local esteja completamente deteriorado, o secretário garante que o píer passa por manutenção semanalmente.

"A manutenção feita é constante, porém é uma madeira muito antiga. Esses reparos são feitos semanalmente, mas esse trecho não cabe mais reparos. Agora estamos com o contrato que possibilita fazer toda a substituição dessa madeira", esclareceu Moraes.

OBRA VAI CUSTAR 240 MIL

Local escolhido por muita gente para fazer fotos, o projeto de reforma inclui a substituição completa de toda a madeira dos dois píeres e vai custar R$ 240 mil.