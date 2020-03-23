Coronavírus no ES: prefeituras mantêm obras e priorizam unidades de saúde

A maior parte das obras contratadas pelas prefeituras da Grande Vitória não vão parar, mesmo durante a orientação de isolamento social por conta do coronavírus, anunciada pelos órgãos de saúde. Ainda assim, medidas de precaução foram adotadas nos canteiros, com distribuição de álcool em gel e dispensa de trabalhadores que estão no grupo de risco.
Segundo os prefeitos, a prioridade é entregar equipamentos da área da Saúde, que possam ser usados durante o pico da doença, estimado para o fim da primeira quinzena de abril. Em Vila Velha, o prefeito da cidade, Max Filho (PSDB), disse que a obra da unidade de saúde de Vila Batista já está bem adiantada e deve ser disponibilizada para a população bem no período mais crítico da covid-19. Há a expectativa ainda de se liberar ao menos uma parte da unidade de saúde de Riviera da Barra, para aumentar o atendimento na região.
Temos feito esse esforço para não deixar as obras pararem e não perdermos investimentos, além de focar nos projetos voltados para a Saúde, que já estavam em finalização e que possam ajudar a suprir o aumento da demanda previsto para o período de pico do coronavírus, afirma.
Já em Vitória, as obras em locais fechados como construções e reformas de prédios foram todas paralisadas, para evitar contágio pela Covid-19. Contudo, as intervenções em locais abertos como pavimentação de ruas, avenidas, campos de futebol e parques vão ser mantidas, segundo a prefeitura da capital.
Mas a qualquer momento estas também poderão ser paralisadas caso as autoridades de saúde federais, estaduais ou municipais entendam como uma medida necessária para preservar a saúde dos trabalhadores e da sociedade, informa, em nota, o município.
Coronavírus no ES
Na Serra, o planejamento dos contratos assinados entre a prefeitura e as empresas ganhadoras das licitações não sofrerão alterações. A única mudança, segundo o município, é nos materiais de proteção dos trabalhadores, que passaram a trabalhar com máscaras e luvas, além de receberem orientações para a higiene com álcool em gel. Eles também são orientados a evitar aglomerações. Uma das medidas adotadas, ainda, é o rodízio de equipes durante o horário do almoço.
A reportagem também procurou saber sobre a continuidade das obras em Cariacica, mas, até a publicação da matéria, não houve retorno.