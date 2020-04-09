Coronavírus no ES: 300 casos da doença são confirmados no Estado

Pessoas com síndrome gripal devem ficar isoladas por 14 dias, mesmo sem diagnóstico de coronavírus Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay

O número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo subiu de 273 para 300 em 24 horas, segundo boletim epidemiológico da Secretária de Saúde (Sesa), divulgado nesta quinta-feira (09). Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 202 estão em isolamento residencial e 50 estão internados, sendo 33 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Sete óbitos foram confirmados e três seguem em investigação.

O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.