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"Diga, Thiago?!"

Conversa de Casagrande vaza em coletiva sobre coronavírus no ES

A pessoa diz que ficou sabendo que o secretário de Estado da Saúde passou mal e ao saber que ele está bem diz:  'Fala com ele 'pra' não morrer agora não!'. A ligação termina com os dois sorrindo.

Publicado em 30 de Março de 2020 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 19:01
Em tempos de coletivas de imprensa on-line, a tecnologia pregou uma peça no governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB). Durante a entrevista por videoconferência realizada na tarde desta segunda-feira (30), em que foi anunciada a transmissão comunitária do novo coronavírus no Estado, uma conversa particular do governador acabou vazando para as milhares de pessoas que acompanhavam a fala dele por sites e redes sociais.
No momento em que o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fazia uma explicação sobre os motivos que colocaram o Espírito Santo na condição de transmissão comunitária, o governador atendeu uma ligação pelo celular em viva voz, e o assunto era justamente o estado de saúde do secretário Nésio.
Casagrande atende da seguinte maneira: "Diga, Thiago?", e logo vem o tema central da ligação. "Hein, é que eu fiquei sabendo que o Nésio passou mal de manhã". O governador responde rápido: "Tá tudo bem". Na sequência, o interlocutor manda um recado em tom de brincadeira. "Fala com ele 'pra' não morrer agora não!", seguido de risos. O governador não perde tempo e responde, também em tom de brincadeira: "Não! Falei com ele que tem que esperar passar a pandemia". A conversa transmitida ao vivo termina rapidamente com o governador e seu interlocutor sorrindo.
Governador Renato Casagrande atende ligação durante coletiva de imprensa sobre o novo coronavírus
Governador Renato Casagrande atende ligação durante coletiva de imprensa sobre o novo coronavírus Crédito: Reprodução
Ao fim do breve papo, Casagrande parece lembrar que está on-line e fala aos jornalistas: "Vocês viram que o Nésio tá bem, né?! Foi 'pro' hospital hoje, mas tá bem", e dá continuidade à coletiva, abrindo espaço para os questionamentos dos jornalistas.
O secretário Nésio Fernandes passou mal na manhã desta segunda-feira e precisou de atendimento médico. Logo após a alta médica, ele voltou a trabalhar normalmente.
Desde o dia 16 de março o governador tem concedido entrevistas coletivas à imprensa por meio de videoconferência para evitar aglomerações e, assim, combater a disseminação do novo coronavírus.

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