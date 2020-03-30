Conversa de Casagrande vaza em coletiva sobre coronavírus no ES

Em tempos de coletivas de imprensa on-line, a tecnologia pregou uma peça no governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB). Durante a entrevista por videoconferência realizada na tarde desta segunda-feira (30), em que foi anunciada a transmissão comunitária do novo coronavírus no Estado , uma conversa particular do governador acabou vazando para as milhares de pessoas que acompanhavam a fala dele por sites e redes sociais.

No momento em que o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fazia uma explicação sobre os motivos que colocaram o Espírito Santo na condição de transmissão comunitária, o governador atendeu uma ligação pelo celular em viva voz, e o assunto era justamente o estado de saúde do secretário Nésio.

Casagrande atende da seguinte maneira: "Diga, Thiago?", e logo vem o tema central da ligação. "Hein, é que eu fiquei sabendo que o Nésio passou mal de manhã". O governador responde rápido: "Tá tudo bem". Na sequência, o interlocutor manda um recado em tom de brincadeira. "Fala com ele 'pra' não morrer agora não!", seguido de risos. O governador não perde tempo e responde, também em tom de brincadeira: "Não! Falei com ele que tem que esperar passar a pandemia". A conversa transmitida ao vivo termina rapidamente com o governador e seu interlocutor sorrindo.

Governador Renato Casagrande atende ligação durante coletiva de imprensa sobre o novo coronavírus Crédito: Reprodução

Ao fim do breve papo, Casagrande parece lembrar que está on-line e fala aos jornalistas: "Vocês viram que o Nésio tá bem, né?! Foi 'pro' hospital hoje, mas tá bem", e dá continuidade à coletiva, abrindo espaço para os questionamentos dos jornalistas.

O secretário Nésio Fernandes passou mal na manhã desta segunda-feira e precisou de atendimento médico. Logo após a alta médica, ele voltou a trabalhar normalmente.