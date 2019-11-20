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Aulas suspensas

Chuva forte alaga pátio de escola em Cariacica e alunos são liberados

Uma forte chuva caiu sobre a Grande Vitória na tarde desta quarta-feira (20). De acordo com a prefeitura, aulas perdidas serão repostas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 18:56

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 18:56

Pátio da Escola Municipal João Pedro da Silva, em Porto de Santana, ficou alagado Crédito: Márcio Menenguci/VC no ESTV
Alunos da Escola Municipal João Pedro da Silva, em Porto de Santana, Cariacica, foram liberados mais cedo nesta quarta-feira (20), após o pátio da instituição ficar alagado por causa da forte chuva. De acordo com a prefeitura, as aulas perdidas serão repostas e o funcionamento da escola volta ao normal nesta quinta-feira (21).
A prefeitura detalhou que, por questão de segurança, os alunos do turno vespertino (6º ao 9º ano) foram liberados aos poucos.
O morador Márcio Menenguci, que registrou o alagamento na escola, disse que os alagamentos são comuns em Porto de Santana. Toda vez alaga. Com meia hora de chuva, a escola alaga. Tiveram que liberar os alunos às pressas por causa da chuva, disse.

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Ainda de acordo com a prefeitura, a água da chuva já escoou e a limpeza está sendo finalizada para receber os alunos normalmente nesta quinta-feira.

CHUVA

Em alguns pontos da Grande Vitória, a chuva causou outras consequências. Um homem morreu após ser atingido por um raio na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica.
Uma equipe do Samu chegou ao local pouco depois das 14h, mas o homem já estava inconsciente e sem sinais vitais. Os socorristas ainda tentaram reanimar o homem atingido, mas sem sucesso.
Além disso, alagamentos e quedas de árvores foram registrados em Cariacica e na Serra.

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