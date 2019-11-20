Chuva forte alaga pátio de escola em Cariacica e alunos são liberados

Pátio da Escola Municipal João Pedro da Silva, em Porto de Santana, ficou alagado Crédito: Márcio Menenguci/VC no ESTV

Alunos da Escola Municipal João Pedro da Silva, em Porto de Santana, Cariacica , foram liberados mais cedo nesta quarta-feira (20), após o pátio da instituição ficar alagado por causa da forte chuva. De acordo com a prefeitura, as aulas perdidas serão repostas e o funcionamento da escola volta ao normal nesta quinta-feira (21).

A prefeitura detalhou que, por questão de segurança, os alunos do turno vespertino (6º ao 9º ano) foram liberados aos poucos.

O morador Márcio Menenguci, que registrou o alagamento na escola, disse que os alagamentos são comuns em Porto de Santana. Toda vez alaga. Com meia hora de chuva, a escola alaga. Tiveram que liberar os alunos às pressas por causa da chuva, disse.

Ainda de acordo com a prefeitura, a água da chuva já escoou e a limpeza está sendo finalizada para receber os alunos normalmente nesta quinta-feira.

CHUVA

Em alguns pontos da Grande Vitória , a chuva causou outras consequências. Um homem morreu após ser atingido por um raio na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica.

chegou ao local pouco depois das 14h, mas o homem já estava inconsciente e sem sinais vitais. Os socorristas ainda tentaram reanimar o homem atingido, mas sem sucesso. Uma equipe do Samu chegou ao local pouco depois das 14h, mas o homem já estava inconsciente e sem sinais vitais. Os socorristas ainda tentaram reanimar o homem atingido, mas sem sucesso.