Chuva de meteoros Geminidas, a maior do ano, poderá ser vista no ES

Geminids no Hemisfério Norte em 2016; chuva deve ser a mais brilhante do ano Crédito: Jeff Dai/Arizona State University

A maior chuva de meteoros do ano, a Geminidas (ou Geminids, em inglês), poderá ser vista a olho nu em todo o Estado, principalmente no Norte do Espírito Santo , nos dias 13, 14 e 15 de dezembro  sexta, sábado e domingo desta semana. De acordo com o Instituto Climatempo , o nome popular para o fenômeno é "chuva de estrelas cadentes" e acontece todos os anos. O evento tem o nome de Geminidas porque ocorre na constelação de gêmeos.

O instituto afirma que a observação deste tipo de fenômeno astronômico é feito a olho nu, não sendo necessário nenhum tipo de instrumento. Porém, a visualização depende totalmente das condições do tempo, levando em consideração principalmente nebulosidade e chuva, e o grau de escuridão do local.

A iluminação artificial das cidades é um fator importante que impede a visualização. O Climatempo afirma que a Geminidas poderá ser vista em todo o Brasil tanto no Hemisfério Sul como no Hemisfério Norte  desde que as condições meteorológicas e de iluminação local estejam favoráveis.

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O instituto reforça que, para visualizar eventos astronômicos deste tipo, o ideal é ir para um lugar fora das cidades, na estrada, em local escuro e sem iluminação artificial. "Uma cadeira de praia, uma colcha para estender no chão e deitar pra olhar para o céu é o suficiente para ver a chuva de meteoros. Um ótimo piquenique no mato de noite!", indicou a meteorologista Josélia Pegorim.

Outro fator que poderá atrapalhar um pouco a visualização é a lua, que estará cheia.

MELHORES CONDIÇÕES NO NORTE DO ES

Colatina, Nova Venécia, São Mateus, Pancas, Na sexta-feira (13), o Norte capixaba deverá ter pouca nebulosidade e poderá ter boas condições para ver a chuva de meteoros. Linhares Ecoporanga e outros locais da região devem ter boa visualização. Já na Grande Vitória e na parte Sul do Estado, nebulosidade e pancadas de chuva devem dificultar a apreciação do evento.

Your browser does not support the audio element. Chuva de meteoros Geminidas, a maior do ano, poderá ser vista no ES

Nos dias 14 e 15 de dezembro ocorre um aumento da nebulosidade e das condições para chuva por todo o Espírito Santo e, com isso, a visualização deve ser prejudicada. A chuva de meteoros começou no dia 4 de dezembro e vai até o dia 17 deste mês, mas o ápice do evento  que é quando as possibilidades de visualização aumentam  será nos dias 13, 14 e 15.

O NOME GEMINIDAS

Cada chuva tem um nome proveniente do ponto geométrico no céu de onde provêm os meteoros de determinado evento, e geralmente é o nome de uma constelação ou estrela mais próxima, em alguns casos o mês da atividade. No caso da Geminidas, o nome é emprestado da constelação de Gêmeos, de onde os meteoros vêm.

MELHOR FORMA DE OBSERVAR

O EXOSS Citizen Science Project, instituto que faz o monitoramento de meteoros, explica que a melhor forma de observar é procurar um local bem escuro, providenciando conforto para passar a madrugada, um bom agasalho, lanterna e olhar para o céu escuro a partir das 23h. Veja as dicas.

É muito importante conhecer sua posição, de início você precisa direcionar-se ao leste;

Elevando seu olhar você encontrará logo acima uma estrela brilhante, de magnitude -1,46, chamada Sirius, da constelação Cão Maior;

Observando a sua esquerda você encontrará as famosas três Marias (da esquerda para direita), Mintaka, Alnilam e Alnitak, da constelação Órion;

A partir das três Marias, olhe próximo ao horizonte nas estrelas Castor e Pollux da constelação Gêmeos. O radiante está localizando ao lado esquerdo da estrela Castor.

OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UFES TIRA DÚVIDAS

A Gazeta, o mestre em Astrofísica Márcio Malacarne, coordenador do Gaturamo Observatório Astronômico (Goa) da Questionado pela reportagem de, o mestre em Astrofísica Márcio Malacarne, coordenador do Gaturamo Observatório Astronômico (Goa) da Universidade Fedral do Espírito Santo (Ufes) respondeu algumas dúvidas sobre a Geminids.