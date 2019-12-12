A maior chuva de meteoros do ano, a Geminidas (ou Geminids, em inglês), poderá ser vista a olho nu em todo o Estado, principalmente no Norte do Espírito Santo, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro sexta, sábado e domingo desta semana. De acordo com o Instituto Climatempo, o nome popular para o fenômeno é "chuva de estrelas cadentes" e acontece todos os anos. O evento tem o nome de Geminidas porque ocorre na constelação de gêmeos.
O instituto afirma que a observação deste tipo de fenômeno astronômico é feito a olho nu, não sendo necessário nenhum tipo de instrumento. Porém, a visualização depende totalmente das condições do tempo, levando em consideração principalmente nebulosidade e chuva, e o grau de escuridão do local.
A iluminação artificial das cidades é um fator importante que impede a visualização. O Climatempo afirma que a Geminidas poderá ser vista em todo o Brasil tanto no Hemisfério Sul como no Hemisfério Norte desde que as condições meteorológicas e de iluminação local estejam favoráveis.
O instituto reforça que, para visualizar eventos astronômicos deste tipo, o ideal é ir para um lugar fora das cidades, na estrada, em local escuro e sem iluminação artificial. "Uma cadeira de praia, uma colcha para estender no chão e deitar pra olhar para o céu é o suficiente para ver a chuva de meteoros. Um ótimo piquenique no mato de noite!", indicou a meteorologista Josélia Pegorim.
Outro fator que poderá atrapalhar um pouco a visualização é a lua, que estará cheia.
MELHORES CONDIÇÕES NO NORTE DO ES
Na sexta-feira (13), o Norte capixaba deverá ter pouca nebulosidade e poderá ter boas condições para ver a chuva de meteoros. Linhares, Colatina, Nova Venécia, São Mateus, Pancas, Ecoporanga e outros locais da região devem ter boa visualização. Já na Grande Vitória e na parte Sul do Estado, nebulosidade e pancadas de chuva devem dificultar a apreciação do evento.
Chuva de meteoros Geminidas, a maior do ano, poderá ser vista no ES
Nos dias 14 e 15 de dezembro ocorre um aumento da nebulosidade e das condições para chuva por todo o Espírito Santo e, com isso, a visualização deve ser prejudicada. A chuva de meteoros começou no dia 4 de dezembro e vai até o dia 17 deste mês, mas o ápice do evento que é quando as possibilidades de visualização aumentam será nos dias 13, 14 e 15.
O NOME GEMINIDAS
Cada chuva tem um nome proveniente do ponto geométrico no céu de onde provêm os meteoros de determinado evento, e geralmente é o nome de uma constelação ou estrela mais próxima, em alguns casos o mês da atividade. No caso da Geminidas, o nome é emprestado da constelação de Gêmeos, de onde os meteoros vêm.
MELHOR FORMA DE OBSERVAR
O EXOSS Citizen Science Project, instituto que faz o monitoramento de meteoros, explica que a melhor forma de observar é procurar um local bem escuro, providenciando conforto para passar a madrugada, um bom agasalho, lanterna e olhar para o céu escuro a partir das 23h. Veja as dicas.
- É muito importante conhecer sua posição, de início você precisa direcionar-se ao leste;
- Elevando seu olhar você encontrará logo acima uma estrela brilhante, de magnitude -1,46, chamada Sirius, da constelação Cão Maior;
- Observando a sua esquerda você encontrará as famosas três Marias (da esquerda para direita), Mintaka, Alnilam e Alnitak, da constelação Órion;
- A partir das três Marias, olhe próximo ao horizonte nas estrelas Castor e Pollux da constelação Gêmeos. O radiante está localizando ao lado esquerdo da estrela Castor.
OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DA UFES TIRA DÚVIDAS
Questionado pela reportagem de A Gazeta, o mestre em Astrofísica Márcio Malacarne, coordenador do Gaturamo Observatório Astronômico (Goa) da Universidade Fedral do Espírito Santo (Ufes) respondeu algumas dúvidas sobre a Geminids.
A chuva de meteoros poderá ser vista do Espírito Santo? De quais municípios?
De todo o Brasil, inclusive de todo o ES, será possível observar os meteoros.
Será vista a olho nu ou precisa de algum instrumento?
É visível a olho nu.
Acontece todos os anos?
Lembrando que meteoro é popularmente conhecido por "estrela cadente". Interessante notar que todas as chuvas de meteoros estão relacionadas aos detritos que algum cometa deixa ao longo da órbita da Terra. Exceto as Geminidas, que está relacionada aos detritos de um asteroide, o 3200 Phaethon. Na verdade um asteroide quase cometa, ou cometa quase asteroide. Esta chuva de meteoros acontece todos os anos, entre 4 e 17 de dezembro. O máximo de meteoros, ou o pico, são esperados para a noite de 13 para 14 de dezembro, quando se espera observar mais de 60 meteoros por hora, num local perfeitamente escuro. Este ano, a lua cheia atrapalhará a observação. Mas tem um jeitinho.
Qual será o melhor horário de visualização? E os dias?
Uma vez que a lua cheia pode atrapalhar a visão dos meteoros mais fracos, uma estratégia é ficar de olho no céu antes da lua nascer. Portanto, desde o inicio da noite de sexta-feira (13), por volta das 22h, também é um bom momento para observar. O horário de pico é na madrugada, entre 1h e 4h da manhã. Especialmente na madrugada de sábado (14).
O planetário estará aberto à visitações?
Na sexta-feira (13), o planetário estará aberto da 18h às 20h. O Observatório Astronômico também, das 19h às 21h.