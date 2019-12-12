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Previsão do tempo

Previsão promete sol e muito calor por mais 48 horas no ES

Em Vitória, a temperatura fica com a mínima de 25°C e a máxima chega à 34°C; veja detalhes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 22:56

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 22:56

A capital Vitória registra temperaturas acima de 30°C Crédito: Natalia Vicente
Dezembro está um pouquinho mais com cara de Verão, pois o calor e as temperaturas altas permanecemnas próximas 48 horas. De acordo com o Instituto Climatempo, a quinta-feira (12) começa com sol e tempo firme em praticamente quase todo Espírito Santo. Na região da Grande Vitória, poderá ter pancadas de chuva apenas entre o fim da tarde e o início da noite.
No extremo Sul capixaba, as áreas de instabilidade deixam o dia encoberto, com poucos períodos de sol e possibilidade de chuva a qualquer momento nas cidades que fazem divisa com o Estado do Rio de Janeiro. Nas demais áreas não deve chover em nenhum momento.

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Na Grande Vitória, a previsão é de poucas nuvens. A temperatura registra a mínima de 25°C e a máxima de 34°C. Na Região Sul, mesmo com a possibilidade de chuva, a temperatura é de mínima de 23°C e máxima de 33°C.
Na região Serrana, o sol predomina e os termômetros registram a temperatura mínima de 20°C e a máxima chega aos 31°C. Na Região Norte, o calor estará presente e a temperatura fica com a mínima de 22°C e máxima de 33°C.

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