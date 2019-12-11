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O calor voltou

Previsão de tempo firme e alerta para ventos de até 61km/h no ES

Na Grande Vitória, o céu terá algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Um novo alerta para ventos fortes no Espírito Santo foi emitido pela Marinha do Brasil, válido até sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 23:04

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 23:04

Vento na orla da Praia de Itapoã, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
O tempo volta a ficar firme nos próximos dias em praticamente todo o Espírito Santo e as temperaturas se mantém mais altas. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a quarta-feira (11) para o capixaba será de sol em quase todo o Estado, com exceção para algumas cidades da região Sul que fazem divisa com o Rio de Janeiro, onde existe possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, da tarde para a noite. O vento continua de moderado a forte no litoral sul e moderado no litoral norte.
Na Grande Vitória, o céu terá algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. As temperaturas ficam com a mínima de 21°C e a máxima de 33°C. Na Região Sul, o sol aparece, porém pode chover rapidamente próximo à divisa com o Rio de Janeiro. Os termômetros registram nas áreas menos elevadas a temperatura mínima de 23°C e máxima de 33°C.

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Até na Região Serrana, onde normalmente o clima é mais fresco, os termômetros registram pela manhã a temperatura mínima de 19°C e a máxima chega aos 30°C. Já na região Norte, o tempo firme e o calor fazem com que os termômetros fiquem com a mínima de 21°C e a máxima de 33°C.

E OS VENTOS CONTINUAM

Um novo alerta para ventos de até 61km/h foi emitido nesta terça-feira (10) pela Marinha do Brasil. Essa condição climática pode acontecer a partir desta quarta-feira(11) à noite indo até a sexta-feira (13) à tarde. Isso ocorre devido a atuação da borda de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o oceano e também a aproximação de uma frente fria que provocam, juntas, ventos fortes pelo Estado.
A Marinha pede para que os navegantes fiquem atentos e que consultem as condições climáticas antes de entrarem no mar.

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