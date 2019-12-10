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Temperaturas mais altas

Previsão de sol e alerta de ventos de até 60km/h no ES

A situação climática é devido a um sistema de baixa pressão que está sobre a Região Sudeste. Na Grande Vitória o dia vai ser quente, mas entre a tarde e a noite pode haver pancadas de chuva fraca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 23:48

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 23:48

Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
Para quem gosta de aproveitar os dias quentes na praia ou ao ar livre, esta terça-feira (10) promete ser de sol e calor em todo o Espírito Santo. Na Grande Vitória o dia vai ser quente, mas entre a tarde e a noite pode haver pancadas de chuva fraca. Na capital capixaba, Vitória, as temperaturas registram a mínima de 22°C e a máxima de 31°C.
Na Região Norte, não tem previsão de chuva. Em São Mateus, o sol aparece forte com bastante calor à tarde, e os níveis de umidade serão mais baixos nas horas mais quentes do dia.  A temperatura mínima  registra 21°C e máxima chega a 33°C.
Na Região Sul, há um aumento de nuvens, porém não há previsão de chuva. Os termômetros registram a mínima de 19°C e máxima de 31°C. Há o predomínio de nuvens em quase toda a Região Serrana. Em Domingos Martins, o sol aparece, mas pode haver pancadas de chuvas à tarde e à noite. A mínima da cidade é de 18°C e a máxima é de 28°C.

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VENTOS DE 60KM/H

Nem só de temperaturas mais altas será a terça-feira para o capixaba, pois a Marinha do Brasil emitiu um alerta nesta segunda-feira (9), para ventos  de até 60km/h, entre a tarde de terça-feira (10) até a tarde de quarta-feira (11), em todo litoral Norte e Sul do Estado.
Essa condição climática se deve por conta das áreas de baixa pressão que estão na Região Sudeste do Brasil e que provocam ventos de direção Leste a Norte em toda faixa litorânea do Estado. 

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