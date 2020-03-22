Alunos podem voltar a estudar a partir da próxima semana com aulas on-line Crédito: Pintrest

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande permitiu que escolas retomem seus calendários em regime emergencial de aulas não presenciais, ou seja, com atividades digitais. O anúncio foi feito no fim da tarde deste sábado (21) em um vídeo nas redes sociais e publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado na mesma data.

No Diário Oficial vai estar publicada a regulamentação das atividades não presenciais nas escolas. Algumas escolas têm condições de organizar seu calendário do ano através de atividades não presenciais, informou o governador.

Your browser does not support the audio element. Casagrande autoriza retorno de calendário escolar com atividades digitais

Quem tiver essa condição pode voltar com o seu calendário com os estudantes em casa, fazendo as atividades e cumprindo o calendário. Isso vai permitir que o jovem não perca sua atividade e a escola continue funcionando, concluiu Casagrande.

O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Estado, publicada nesse sábado.. "Fica autorizada a instituição de regime emergencial de aulas não presenciais por um período de até 30 (trinta) dias letivos, consecutivos ou não, especificamente para o ano letivo de 2020", publicou no decreto.