O governador do Espírito Santo Renato Casagrande permitiu que escolas retomem seus calendários em regime emergencial de aulas não presenciais, ou seja, com atividades digitais. O anúncio foi feito no fim da tarde deste sábado (21) em um vídeo nas redes sociais e publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado na mesma data.
No Diário Oficial vai estar publicada a regulamentação das atividades não presenciais nas escolas. Algumas escolas têm condições de organizar seu calendário do ano através de atividades não presenciais, informou o governador.
Casagrande autoriza retorno de calendário escolar com atividades digitais
Quem tiver essa condição pode voltar com o seu calendário com os estudantes em casa, fazendo as atividades e cumprindo o calendário. Isso vai permitir que o jovem não perca sua atividade e a escola continue funcionando, concluiu Casagrande.
O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Estado, publicada nesse sábado.. "Fica autorizada a instituição de regime emergencial de aulas não presenciais por um período de até 30 (trinta) dias letivos, consecutivos ou não, especificamente para o ano letivo de 2020", publicou no decreto.
Durante a transmissão o governador não informou como devem proceder os alunos que não tiverem condições de assistir às aulas pela internet. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), afirmou que a "na Rede Estadual, nos próximos 15 dias, as escolas estarão de férias". O que foi feito, na prática, foi a flexibilização do decreto quanto à proibição de aulas, autorizando a modalidade virtual. Na rede estadual, neste momento, não se aplica por conta das férias, mas a rede particular, por exemplo, pode aderir.