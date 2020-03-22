Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Casagrande autoriza retorno de calendário escolar com atividades digitais
Educação

Casagrande autoriza retorno de calendário escolar com atividades digitais

Segundo o governador, algumas escolas têm condições de organizar seu calendário do ano através de atividades não presenciais

Publicado em 22 de Março de 2020 às 09:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 09:51
Alunos podem voltar a estudar a partir da próxima semana com aulas on-line Crédito: Pintrest
O governador do Espírito Santo Renato Casagrande permitiu que escolas retomem seus calendários em regime emergencial de aulas não presenciais, ou seja, com atividades digitais. O anúncio foi feito no fim da tarde deste sábado (21) em um vídeo nas redes sociais e publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado na mesma data.
No Diário Oficial vai estar publicada a regulamentação das atividades não presenciais nas escolas. Algumas escolas têm condições de organizar seu calendário do ano através de atividades não presenciais, informou o governador.
Casagrande autoriza retorno de calendário escolar com atividades digitais
Quem tiver essa condição pode voltar com o seu calendário com os estudantes em casa, fazendo as atividades e cumprindo o calendário. Isso vai permitir que o jovem não perca sua atividade e a escola continue funcionando, concluiu Casagrande.

Veja Também

As últimas notícias sobre coronavírus no ES, no Brasil e no mundo

Coronavírus: duas a cada cinco pessoas não têm acesso a água e sabão

Coronavírus: "Clima de medo, silêncio e luto", diz capixaba em Lisboa

O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial do Estado, publicada nesse sábado.. "Fica autorizada a instituição de regime emergencial de aulas não presenciais por um período de até 30 (trinta) dias letivos, consecutivos ou não, especificamente para o ano letivo de 2020",  publicou no decreto. 
Durante a transmissão o governador não informou como devem proceder os alunos que não tiverem condições de assistir às aulas pela internet. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), afirmou que a "na Rede Estadual, nos próximos 15 dias, as escolas estarão de férias". O que foi feito, na prática, foi a flexibilização do decreto quanto à proibição de aulas, autorizando a modalidade virtual. Na rede estadual, neste momento, não se aplica por conta das férias, mas a rede particular, por exemplo, pode aderir. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados