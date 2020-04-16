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  • As cidades do ES que não têm casos confirmados de coronavírus
Confira a lista

As cidades do ES que não têm casos confirmados de coronavírus

Mesmo com a crescente no número de infectados com a Covid-19, mais da metade dos 78 municípios capixabas ainda não haviam confirmados casos da doença, de acordo com a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 12:22

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 12:22

Data: 12/03/2020 - Profissional que atua em laboratório com placa do coronavírus. Freepik
Até o momento, 48 cidades capixabas não registram casos de coronavírus Crédito: Freepik
Espírito Santo viu disparar o número de confirmações de casos do novo coronavírus e, de acordo com a atualização mais recente da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) feita no final da tarde de ontem, pelo menos 754 pessoas já contraíram a doença no Estado, e 22 mortes pela Covid-19 já foram confirmadas. Embora as notificações venham crescendo em ritmo acelerado nos últimos dias, muitas cidades capixabas ainda não têm casos confirmados do novo coronavírus.

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De acordo com a última atualização feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ocorrida nesta quarta-feira (15), às 17 horas, dos 78 municípios, 43 não têm casos de coronavírus confirmados até o momento. Embora estejam sem confirmações da doença, muitos desses municípios, entretanto, possuem casos em investigação e esse número de cidades onde a Covid-19 já foi registrada pode aumentar.

CIDADES FORA DA LISTA DA SESA

Apenas as cidades de Alto Rio Novo, Divino São Lourenço, Pancas, São Domingos do Norte e Vila Pavão não aparecem com casos confirmados e também estão sem notificações do novo coronavírus. A reportagem demandou a Secretaria de Estado da Saúde para saber os motivos para os cinco municípios não aparecerem no painel da secretaria, mas até a publicação desta reportagem, a Sesa ainda não havia retornado com a resposta.

CONFIRA A LISTA DOS MUNICÍPIOS SEM CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

Coronavírus no ES
As 43 cidades sem casos

01

Água Doce do Norte

Em investigação: 3
Texto Curto

02

Águia Branca

Em investigação: 3
Texto Curto

03

Alegre

Em investigação: 4
Texto Curto

04

Anchieta

Em investigação: 12
Texto Curto

05

Apiacá

Em investigação: 3
Texto Curto

06

Atílio Vivácqua

Em investigação: 3
Texto Curto

07

Baixo Guandu

Em investigação: 7
Texto Curto

08

Barra de São Francisco

Em investigação: 5
Texto Curto

09

Brejetuba

Em investigação: 4
Texto Curto

10

Conceição da Barra

Em investigação: 2
Texto Curto

11

Conceição do Castelo

Em investigação: 2
Texto Curto

12

Domingos Martins

Em investigação: 11
Texto Curto

13

Dores do Rio Preto

Em investigação: 2
Texto Curto

14

Ecoporanga

Em investigação: 3
Texto Curto

15

Governador Lindenberg

Em investigação: 1
Texto Curto

16

Guaçuí

Em investigação: 8
Texto Curto

17

Ibatiba

Em investigação: 18
Texto Curto

18

Ibitirama

Em investigação: 2
Texto Curto

19

Iconha

Em investigação: 7
Texto Curto

20

Irupi

Em investigação: 1
Texto Curto

21

Itaguaçu

Em investigação: 1
Texto Curto

22

Itapemirim

Em investigação: 9
Texto Curto

23

Itarana

Em investigação: 4
Texto Curto

24

Iúna

Em investigação: 6
Texto Curto

25

Jaguaré

Em investigação: 5
Texto Curto

26

João Neiva

Em investigação: 5
Texto Curto

27

Laranja da Terra

Em investigação: 1
Texto Curto

28

Mantenópolis

Em investigação: 2
Texto Curto

29

Marataízes

Em investigação: 10
Texto Curto

30

Marechal Floriano

Em investigação: 2
Texto Curto

31

Marilândia

Em investigação: 3
Texto Curto

32

Mimoso do Sul

Em investigação: 5
Texto Curto

33

Montanha

Em investigação: 2
Texto Curto

34

Mucurici

Em investigação: 1
Texto Curto

35

Muniz Freire

Em investigação: 6
Texto Curto

36

Muqui

Em investigação: 3
Texto Curto

37

Pedro Canário

Em investigação: 4
Texto Curto

38

Pinheiros

Em investigação: 5
Texto Curto

39

Piúma

Em investigação: 5
Texto Curto

40

Ponto Belo

Em investigação: 1
Texto Curto

41

Presidente Kennedy

Em investigação: 9
Texto Curto

42

Rio Bananal

Em investigação: 5
Texto Curto

43

Rio Novo do Sul

Em investigação: 6
Texto Curto

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