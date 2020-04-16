As cidades do ES que não têm casos confirmados de coronavírus

Apenas as cidades de Alto Rio Novo, Divino São Lourenço, Pancas, São Domingos do Norte e Vila Pavão não aparecem com casos confirmados e também estão sem notificações do novo coronavírus. A reportagem demandou a Secretaria de Estado da Saúde para saber os motivos para os cinco municípios não aparecerem no painel da secretaria, mas até a publicação desta reportagem, a Sesa ainda não havia retornado com a resposta.