As cidades do ES que não têm casos confirmados de coronavírus

O Espírito Santo viu disparar o número de confirmações de casos do novo coronavírus e, de acordo com a atualização mais recente da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) feita no final da tarde de ontem, pelo menos 754 pessoas já contraíram a doença no Estado, e 22 mortes pela Covid-19 já foram confirmadas. Embora as notificações venham crescendo em ritmo acelerado nos últimos dias, muitas cidades capixabas ainda não têm casos confirmados do novo coronavírus.
De acordo com a última atualização feita pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ocorrida nesta quarta-feira (15), às 17 horas, dos 78 municípios, 43 não têm casos de coronavírus confirmados até o momento. Embora estejam sem confirmações da doença, muitos desses municípios, entretanto, possuem casos em investigação e esse número de cidades onde a Covid-19 já foi registrada pode aumentar.
CIDADES FORA DA LISTA DA SESA
Apenas as cidades de Alto Rio Novo, Divino São Lourenço, Pancas, São Domingos do Norte e Vila Pavão não aparecem com casos confirmados e também estão sem notificações do novo coronavírus. A reportagem demandou a Secretaria de Estado da Saúde para saber os motivos para os cinco municípios não aparecerem no painel da secretaria, mas até a publicação desta reportagem, a Sesa ainda não havia retornado com a resposta.
CONFIRA A LISTA DOS MUNICÍPIOS SEM CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19
Coronavírus no ES
As 43 cidades sem casos
01
Água Doce do Norte
Em investigação: 3
Texto Curto
02
Águia Branca
Em investigação: 3
Texto Curto
03
Alegre
Em investigação: 4
Texto Curto
04
Anchieta
Em investigação: 12
Texto Curto
05
Apiacá
Em investigação: 3
Texto Curto
06
Atílio Vivácqua
Em investigação: 3
Texto Curto
07
Baixo Guandu
Em investigação: 7
Texto Curto
08
Barra de São Francisco
Em investigação: 5
Texto Curto
09
Brejetuba
Em investigação: 4
Texto Curto
10
Conceição da Barra
Em investigação: 2
Texto Curto
11
Conceição do Castelo
Em investigação: 2
Texto Curto
12
Domingos Martins
Em investigação: 11
Texto Curto
13
Dores do Rio Preto
Em investigação: 2
Texto Curto
14
Ecoporanga
Em investigação: 3
Texto Curto
15
Governador Lindenberg
Em investigação: 1
Texto Curto
16
Guaçuí
Em investigação: 8
Texto Curto
17
Ibatiba
Em investigação: 18
Texto Curto
18
Ibitirama
Em investigação: 2
Texto Curto
19
Iconha
Em investigação: 7
Texto Curto
20
Irupi
Em investigação: 1
Texto Curto
21
Itaguaçu
Em investigação: 1
Texto Curto
22
Itapemirim
Em investigação: 9
Texto Curto
23
Itarana
Em investigação: 4
Texto Curto
24
Iúna
Em investigação: 6
Texto Curto
25
Jaguaré
Em investigação: 5
Texto Curto
26
João Neiva
Em investigação: 5
Texto Curto
27
Laranja da Terra
Em investigação: 1
Texto Curto
28
Mantenópolis
Em investigação: 2
Texto Curto
29
Marataízes
Em investigação: 10
Texto Curto
30
Marechal Floriano
Em investigação: 2
Texto Curto
31
Marilândia
Em investigação: 3
Texto Curto
32
Mimoso do Sul
Em investigação: 5
Texto Curto
33
Montanha
Em investigação: 2
Texto Curto
34
Mucurici
Em investigação: 1
Texto Curto
35
Muniz Freire
Em investigação: 6
Texto Curto
36
Muqui
Em investigação: 3
Texto Curto
37
Pedro Canário
Em investigação: 4
Texto Curto
38
Pinheiros
Em investigação: 5
Texto Curto
39
Piúma
Em investigação: 5
Texto Curto
40
Ponto Belo
Em investigação: 1
Texto Curto
41
Presidente Kennedy
Em investigação: 9
Texto Curto
42
Rio Bananal
Em investigação: 5
Texto Curto
43
Rio Novo do Sul
Em investigação: 6
Texto Curto