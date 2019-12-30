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Guarapari lotada

Areia 'some' em meio aos guarda-sóis de turistas na Praia do Morro

'Amo Guarapari. Se tem uma cidade que eu trocaria BH era por Guarapari', contou a comerciante mineira Aparecida da Luz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 12:49

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 12:49

Turistas curtem o verão na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Caique Verlí
Às vésperas da chegada de 2020, uma multidão de turistas toma a Praia do Morro, em Guarapari. Um "mar" de guarda-sóis invade as areias do local na manhã desta segunda-feira (30). O trânsito nas ruas da cidade também apresenta muita lentidão devido ao aumento na movimentação.

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O balneário de Guarapari é um dos mais procurados do Espírito Santo. A Prefeitura espera receber mais de 1,3 milhão de visitantes durante todo o verão.
A maior parte vem de Minas Gerais. A comerciante Aparecida da Luz veio de Belo Horizonte. Trouxe 15 parentes para visitar Guarapari e isso já virou uma tradição: há 34 anos ela passa a virada do ano na cidade.
"Amo Guarapari. Se tem uma cidade que eu trocaria BH era por Guarapari. É uma cidade bonita e tranquila. Antes de vir para Guarapari, eu ligo e aviso todo mundo: 'quer ir pra Guarapari? Se quiser vem comigo, se não quiser eu já estou lá'", brinca a comerciante.
Aparecida da Luz trouxe 15 parentes para visitar Guarapari Crédito: Caique Verlí
Já a professora Rosana Oliveira, também de Belo Horizonte, veio em uma caravana com 50 amigos da capital de Minas Gerais. É a primeira vez que ela vem ao Espírito Santo. "Estou gostando de estar aqui na praia porque mineiro não tem essa opção. Tem rio, mas não tem praia", se diverte a mineira.
A cidade contará com queima de fogos em seis praias. Só na Praia do Morro serão três pontos de show pirotécnico: próximos às Pedras do Hotel Porto do Sol, Marlin e Morro da Pescaria.
O tempo de duração será de aproximadamente 13 minutos. Além disso, haverá shows com Guilherme Lemos e Higino e Gabriel.

Multidão de turistas toma a Praia do Morro, em Guarapari

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