Areia 'some' em meio aos guarda-sóis de turistas na Praia do Morro

Turistas curtem o verão na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Caique Verlí

Às vésperas da chegada de 2020, uma multidão de turistas toma a Praia do Morro, em Guarapari . Um "mar" de guarda-sóis invade as areias do local na manhã desta segunda-feira (30). O trânsito nas ruas da cidade também apresenta muita lentidão devido ao aumento na movimentação.

O balneário de Guarapari é um dos mais procurados do Espírito Santo. A Prefeitura espera receber mais de 1,3 milhão de visitantes durante todo o verão.

A maior parte vem de Minas Gerais. A comerciante Aparecida da Luz veio de Belo Horizonte. Trouxe 15 parentes para visitar Guarapari e isso já virou uma tradição: há 34 anos ela passa a virada do ano na cidade.

"Amo Guarapari. Se tem uma cidade que eu trocaria BH era por Guarapari. É uma cidade bonita e tranquila. Antes de vir para Guarapari, eu ligo e aviso todo mundo: 'quer ir pra Guarapari? Se quiser vem comigo, se não quiser eu já estou lá'", brinca a comerciante.

Aparecida da Luz trouxe 15 parentes para visitar Guarapari Crédito: Caique Verlí

Já a professora Rosana Oliveira, também de Belo Horizonte, veio em uma caravana com 50 amigos da capital de Minas Gerais. É a primeira vez que ela vem ao Espírito Santo. "Estou gostando de estar aqui na praia porque mineiro não tem essa opção. Tem rio, mas não tem praia", se diverte a mineira.

A cidade contará com queima de fogos em seis praias. Só na Praia do Morro serão três pontos de show pirotécnico: próximos às Pedras do Hotel Porto do Sol, Marlin e Morro da Pescaria.

O tempo de duração será de aproximadamente 13 minutos. Além disso, haverá shows com Guilherme Lemos e Higino e Gabriel.