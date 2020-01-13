Ampliação da Reta do Aeroporto começa no 2º semestre, diz Casagrande

O trânsito diário na Reta do Aeroporto deve ganhar uma dinâmica diferente ainda neste ano. O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou nesta segunda-feira (13), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que as obras de ampliação das faixas da Reta do Aeroporto começam no segundo semestre deste ano.
O edital da obra, com informações sobre o projeto, deve ser publicado até março deste ano. De acordo com Casagrande, as obras serão executadas com recursos próprios e financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
"É uma obra que vai melhorar muito a mobilidade na região de Carapina. Vamos fazer ali uma intervenção para dar acesso aos bairros de Fátima e Jardim Carapina. A empresa vencedora vai dizer se a intervenção sera um túnel ou elevado"