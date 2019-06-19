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Ameaça na Ufes: especialista explica como funciona fórum na internet

Segundo Sudré, diferente de muitos outros sites na secreta deep web, o Dogolachan pode ser acessado por aplicativos tradicionais

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 16:06

Publicado em 

19 jun 2019 às 16:06
Após uma mensagem com ameaças de ataques na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), surgiu a curiosidade de como funciona o fórum onde essas mensagens foram postadas. O Dogolachan, mesmo site onde foram publicadas as ameaças antes do ataque em uma escola de Suzano, em São Paulo, faz parte de uma rede oculta na internet, a deep web, segundo o comentarista de tecnologia da CBN Vitória, Gilberto Sudré.
> Ufes desmente pichações com ameaças em banheiro
Segundo Sudré, diferente de muitos outros sites na secreta deep web, o Dogolachan pode ser acessado por navegadores tradicionais, como o Google Chrome. O site, no entanto, não é rastreado e, devido a isso, muitos utilizam para conversas secretas, muitas vezes de cunho preconceituoso. Veja a explicação no vídeo abaixo:

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