Ameaça na Ufes: especialista explica como funciona fórum na internet

Após uma mensagem com ameaças de ataques na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), surgiu a curiosidade de como funciona o fórum onde essas mensagens foram postadas. O Dogolachan, mesmo site onde foram publicadas as ameaças antes do ataque em uma escola de Suzano, em São Paulo, faz parte de uma rede oculta na internet, a deep web, segundo o comentarista de tecnologia da CBN Vitória, Gilberto Sudré.
Segundo Sudré, diferente de muitos outros sites na secreta deep web, o Dogolachan pode ser acessado por navegadores tradicionais, como o Google Chrome. O site, no entanto, não é rastreado e, devido a isso, muitos utilizam para conversas secretas, muitas vezes de cunho preconceituoso. Veja a explicação no vídeo abaixo: